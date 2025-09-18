“สะถิระ”วอน รบ.ช่วยชาวสัตหีบ สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เร่งปรับปรุงกล้องวงจรปิด ลดอันตรายเกิดกับประชาชน

วันนี้(18 ก.ย.)นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่า พี่น้องประชาชน อ.สัตหับ จ.ชลบุรี ทั้ง 5 ตำบล มีความเดือดร้อนถนนคับแคบไม่ปลอดภัยต่อการสัญตรไป-มา ประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนต้องการให้ก่อสร้าง ทางลอดแยก กม.1 เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุ นักเรียน และผู้ปกครองจำนวนมากไม่สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย
นายสะถิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาแยกหนวดปลาหมึก กม.1 ที่ในอดีตเคยมีสะพานตามแบบของกรมทางหลวง แต่ปัจจุบันกลับหายไป ส่งผลให้เส้นทางคับแคบ รถสัญจรไม่สะดวก และเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รถจำนวนมาก โดยชาวสัตหีบทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ นาจอมเทียน, สัตหีบ, ภูหลวง และแสมสาร ต้องการให้มี บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่ทะเล เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ตนขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข ปัญหา กล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดอันตราย แยก และจุดกลับรถในอำเภอสัตหีบ ที่มักเสียทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความลำบากในการสืบสวนและดูแลความปลอดภัยของประชาชน