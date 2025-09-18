“โค้ชแซม”พรรคประชาชน ฝากรัฐบาลใหม่ เร่งหามาตรการจัดการกัญชา คืนภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวโลก ก่อนช่วงไฮซีซั่น

วันนี้(18 ก.ย.)นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ในโอกาสที่เราได้เห็นหน้าค่าตารัฐบาลใหม่แบบครบถ้วน ตนมีเรื่องอยากฝาก แม้เป็นรัฐบาลชั่วคราว 4 เดือน แต่ก็น่าจะเพียงพอในการจัดการปัญหาเดิมที่คั่งค้างได้เพราะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวขบวนสำคัญในการผลักดันนโยบายกัญชา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้มีผลกระทบหลายด้านรวมถึงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้รับผลกระทบด้านภาพลักษณ์ไปเต็มๆ
"ปัญหานี้มีความเร่งด่วนต่อการฟื้นเศรษฐกิจเพราะอีกไม่นานจะเป็นช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวหยุดยาวตั้งแต่คริสต์มาสต์ตลอดปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตภูเก็ตคือจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน แต่ขณะนี้เดินไปหาดไหนมีแต่กลิ่นกัญชาอวลคลุ้งไปหมด ผมเห็นด้วยที่เราต้องใช้ประโยชน์จากในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ ดังนั้น ร้านกัญชามีได้ครับ แต่จะต้องไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ขนาดเหล้าเบียร์ยังมีโซน มีเวลาขาย แต่กัญชาที่เพิ่งปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดกลับไร้การควบคุมจนกัญชาเต็มไปทุกหัวระแหง ซึ่งไม่ใช่ทุกคน ทุกครอบครัว หรือทุกประเทศรู้สึกเชิงบวกกับกัญชาเราจึงต้องตระหนักถึงปัจตัยนี้ด้วย“นายเฉลิมพงศ์ กล่าว
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ภูเก็ตกำลังเผชิญตอนนี้คือนักท่องเที่ยวคุณภาพกำลังโบกมือลเพราะกลิ่นอวลคลุ้ง บางประเทศกลัวว่ามาจะถูกรัฐบาลเขามองไม่ดีเพราะกัญชายังผิดกฎหมายในบ้านเขา บางคนมาแบบครอบครัวแต่เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่มาดีกว่า ประเทศไทยที่เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหายไปไม่มีอีกแล้ว ซึ่งเราจะปล่อยให้ภาพลักษณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ ผมจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ ใช้ 4 เดือนนี้ให้เต็มที่ ส่งสัญญาณเรื่องการควบคุมกัญชาให้ชัดเจน เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมั่นใจที่จะกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ได้โปรดคืนภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกลับมาให้เราด้วย