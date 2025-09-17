ทภ.2 เจออีก PMN-2 ใกล้ช่องโดนเอาว์ 8 ลูก ซัดเขมรจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-ไม่จริงใจเก็บกู้ทุ่นระเบิด

ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 8 ลูก ในพื้นที่ ช่องโดนเอาว์ ฐานปฏิบัติการชนะศึก ซัดกัมพูชายังจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และไม่จริงใจแก้ปัญหาทุ่นระเบิด
วันนี้ (17ก.ย.) กองทัพภาคที่ 2 รายงาน ว่า วันนี้ 16 ก.ย.68 เวลา 08:00-15:00 น. ทหารร้อย.ร.132 โดย มว.ปล.ที่ 2 ฐานปฏิบัติการชนะศึก ร่วมกับ หน่วย T-MAC ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณช่องโดนเอาว์ ฐานปฏิบัติการชนะศึก ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 8 ลูก ติดตั้งในลักษณะพร้อมทำงาน จึงได้ทำการเก็บกู้รื้อถอนและนำเก็บไปเพื่อรอการทำลายต่อไป
การตรวจพบทุ่นระเบิดดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชา ยังคงมีความพยายาม อย่างไม่ลดละ ในการใช้อาวุธต่อกำลังทหารฝ่ายไทย ซึ่งมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน
อีกทั้งเรื่องของทุ่นระเบิด ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาฝ่ายไทยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้สังคมเข้าใจได้ว่ากัมพูชาไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา