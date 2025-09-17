พท.ปัดส่งคนร้องMOA ให้เดารอดูครม.ใหม่เพื่ออะไร ชี้ขับเคลื่อนทุกวันไม่ใช่แค่ "พจมาน" โผล่ โต้ดัน "เอม" นายกฯ

"ชูศักดิ์" ย้ำ 'พท.ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปร้อง MOA เหตุสิทธิ์ขาดยังอยู่ที่พรรค จะทบทวนทําอะไรหรือไม่ รอดูหน้าครม.ใหม่ก่อน แต่จะดูเพื่ออะไรลองไปเดากันเอาเอง ย้ำ หารือเรื่องขับเคลื่อนกันทุกวัน ไม่ใช่แค่รอบที "พจมาน" โผล่มา ปัดลือดึง "เอม" แคนดิเดตนายกฯ
วันนี้ (17ก.ย.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการยื่นร้อง MOA โดยชี้แจงว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปมอบหมายให้ใครมาทํา MOA เพียงแต่สมาชิกบางส่วน คงรู้จักมักคุ้นกัน หรือติดต่อมาลองทํากันดู แต่ท้ายที่สุด สิทธิ์ขาดยังอยู่ที่พรรคว่า จะทบทวนอย่างไร จะทําอะไรหรือไม่ ไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาให้ สส.เซ็นเลย ขณะนี้ ตนบอกได้ว่า เมื่อรับไปแล้ว ก็ให้ฝ่ายกฎหมายมาดูว่า ใช้ได้หรือไม่ แต่ที่เราเห็นตรงกันคือ เราคิดว่าอยากจะรอให้มีการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วตอนนั้นค่อยตัดสินใจ ว่าจะเดินหน้าอย่างไร
สําหรับกรณีที่พรรคประชาชน ระบุ ไม่อยากให้มีการทําลายล้างกันทางการเมือง นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เราไม่ได้คิดว่าทําลายล้างอะไรกัน เพราะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย ว่าจะทําหรือไม่ทํา แต่ตั้งเป้าไว้ว่า อยากขอดูคณะรัฐมนตรีก่อน ส่วนจะดูเพื่ออะไร ก็ลองไปเดากันเอาเอง เพราะหากโปรดเกล้าฯ แล้ว ยังมีการเคลือบแคลงสงสัย เราจึงขอดูก่อนว่า มีช่องทางอะไรหรือไม่ ไม่ใช่ไปยุบพรรคใครตอนนี้ คิดว่ายังไม่อยู่ในความคิด
เมื่อถามว่า มีความเสี่ยงผิด MOA หรือไม่ เนื่องจากมีกลุ่มก้อนย้ายเข้าพรรคภูมิใจไทย นายชูศักดิ์ มองว่า เป็นเรื่องของพรรคนั้น ต้องไปคิด พรรคเราไม่ได้ไปทําด้วย ก็ต้องไปคิดกันตอนนั้น ส่วนจะถือว่าเสียจุดยืนหรือไม่ ตนไม่ขอวิจารณ์ เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเอาเอง เพราะเราไม่ได้ไปเซ็น MOA
ส่วนการอภิปรายในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เรามีคณะทํางานแล้ว แต่ต้องดูว่า คําแถลงจะเป็นอย่างไร หรือมีความเป็นไปได้อย่างไร ตนเข้าใจว่า คําแถลงนโยบายครั้งนี้คงไม่ยาว เพราะคุณจะอยู่แค่ 4 เดือน คงไม่ถึงขนาดอ่านเป็น 2-3 ชั่วโมง ต้องดูก่อน ยืนยันว่า มีการเตรียมการอภิปรายไว้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามถึงการพูดคุยเรื่องขับเคลื่อนเดินหน้าพรรค รวมทั้งการที่คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภรรยา นายทักษิณ ชินวัตรอดีต นายกรัฐมนตรี ที่ให้กําลังใจแกนนําพรรคด้วยนั้น นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เรามีการประชุมกันทุกวัน เพื่อดูว่าจะเดินหน้าอย่างไร ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงเมื่อวานนี้อย่างเดียว แต่เรามีการพูดคุยกันมานานแล้ว
ส่วนกระแสข่าวนางสาวพินทองทา คุณากรวงศ์ บุตรสาวของนายทักษิณ จะมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น นายชูศักดิ์ ย้ำว่า ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้น