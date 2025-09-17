"หมอเปรม" เผย วิปวุฒิฯมอบกมธ.พัฒนาการเมือง พิจารณาปมแก้รธน.คาดใช้ 1 ด. ฝาก "บวรศักดิ์" เกาะติด

"สว.เปรมศักดิ์" เผยวิปวุฒิฯมอบหมายกมธ.พัฒนาการเมือง พิจารณาประเด็นแก้ไขรธน.แล้วคาดใช้เวลา 1 เดือนเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ ฝาก "บวรศักดิ์"เกาะติดการแก้ไขรธน.อย่างใกล้ชิดอย่าทำให้ปชช.ผิดหวัง
เมื่อวันที่ (17 กันยายน) ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากตนได้หารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 16 กันยายนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจาก MOA ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ได้รับทราบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิที่ประชุมกันวันนี้ว่า ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภานำไปพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมก่อนนำเข้ามาสู่ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตนเห็นว่ากรรมาธิการพัฒนาการเมืองควรจะพิจารณาไม่น่าจะเกิน 30 วันให้แล้วเสร็จ เพราะใน 1 สัปดาห์ จะมีการพิจารณาเพียงครั้งเดียว จึงเห็นว่าน่าจะพิจารณาสัก 4 ครั้งน่าจะได้ข้อสรุปแล้นำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภพา พอดีกับทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติของทั้ง 3 พรรคการเมืองควบคู่กันไป ก็ถือว่าสว.ได้เดินหน้าแล้วมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จทันก่อนที่จะยุบสภาตามกรอบเวลาภายใน 4 เดือนตาม MOA คณะกรรมการของวุฒิสภามีทั้งหมด 21 คณะ เมื่อมีคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองมารับผิดชอบโดยตรงถือว่าวุฒิสภามีทางออกที่ดี ตนdHจะติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป
"ผมอยากฝากถึงอาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าที่รองนายกฯที่ดูแลด้านกฎหมาย เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯแล้วให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดหวังต่อการปฏิบัติตาม MOA ของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลก็มุ่งหวังจะให้ท่านเป็นผู้ได้รับผิดชอบทำเรื่องนี้ในนามของคณะมนตรี จึงขอฝากไปยังอาจารย์บวรศักดิ์ว่า ทางวุฒิสภาก็จะติดตามในการทำงานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไปเช่นกัน "นพ.เปรมศักดิ์กล่าว