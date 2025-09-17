ศาล รธน.ตีตกคำร้องปม "อนุทิน" ยึดถนนหลวงเป็นรันเวย์เครื่องบิน เหตุไม่ได้ยื่นร้องผ่านผู้ตรวจการฯ ก่อน

ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องปม “อนุทิน” ใช้อำนาจ รมว.มท. ขอยึดถนนหลวงเป็นรันเวย์เครื่องบิน เหตุผู้ร้องไมไ่ด้ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
วันนี้(17ก.ย.)ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกสารไม่รับคำร้องไว้พิจารณาในคดีที่นายนิยม นพรัตน์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดยกล่าวอ้างข่าวตามที่ปรากฏในสื่อ MGR Online เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2568 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ผู้ถูกร้อง) ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจอำนาจหน้าที่ขออนุญาตใช้ถนนสาธารณะเป็นทางขึ้นลงสำหรับอากาศยานเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเอกชน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธธรรมอย่างร้ายแรง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4)(5) มาตรา 213 มาตรา 219 และมาตรา 235 โดยขอให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเป็นรัฐมนตรีของ ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายอนุทิน
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยืนคำร้องดังกล่าวตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 213