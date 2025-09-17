“กฤดิทัช”วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย บนถนนสาย 340 บางบัวทอง คลองเจ๊ก นนทบุรี

วันนี้ (17 ก.ย.)นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 340 แยกบางบัวทอง คลองเจ๊ก จ.นนทบุรี ฝากขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างสองฝั่งถนน ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตามมาคือ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีศาลาที่พักผู้โดยสารสำหรับประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องรอรถโดยสารไปทำงานหรือไปโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน “จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง” นายกฤดิทัช กล่าว
นายกฤดิทัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาสะพานลอยบริเวณ 3 แยกบางบัวทอง–คลองเจ๊ก ที่ถูกดำเนินการรื้อถอนเพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการทางหลวง โดยชาวบ้านเข้าใจว่าจำเป็นต้องรื้อออกเพื่อสร้างถนน แต่สะพานลอยถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยของประชาชน “จึงอยากฝากถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนจะสร้างสะพานลอยทดแทนเมื่อใด และมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอย่างไร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ”
“ทั้งหมดนี้เป็นเสียงจากชาวบ้านที่อยากให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องศาลาที่พักผู้โดยสารและสะพานลอย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร” นายกฤดิทัช กล่าวทิ้งท้าย