โค้งสุดท้ายโผ ครม."โสภณ ซารัมย์" รองนายกฯ ชัดแล้ว "รุทธพล" อดีตบิ๊ก ตร.บุรีรัมย์ รมว.ยธ. "ธรรมนัส" ได้ไปต่อ

โผ "ครม.อนุทิน" ล่าสุด "โสภณ" นั่งรองนายกฯ ชัดแล้ว "พล.ต.ท.รุทธพล" อดีตบิ๊กตร.บุรีรัมย์ รมว.ยุติธรรม ด้าน "ธรรมนัส" ยังเหนียว คุณสมบัติผ่านฉลุย
วันนี้ (16ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโผ "ครม.อนุทิน" ล่าสุดนั้นมีรายชื่อของนายโสภณ ซารัมย์ เพิ่มเข้ามาในโควต้าของพรรคภูมิใจไทย โดยจะนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
ส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีที่ถูกจับตามอง อย่างกระทรวงยุติธรรม ชัดเจนแล้วว่า เป็นพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รุทธพล และเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์
ขณะที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แม้จะถูกสังคมกังขาเรื่องคุณสมบัติ แต่รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ยังเหนียว คุณสมบัติผ่าน ได้ไปต่อในครม.อนุทิน