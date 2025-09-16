ป.ป.ช. ตั้ง "อรุณ" รักษาราชการแทนเลขาป.ป.ช. เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก หลัง "สาโรจน์" ลาออก

ป.ป.ช. ตั้ง "พลตำรวจตรี อรุณ" รักษาราชการแทนเลขา ป.ป.ช. เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก หลัง "สาโรจน์" ลาออก โดยอ้างเหตุผลส่วนตัว
วันนี้(16ก.ย.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณี นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาและมีมติอนุญาต โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สำนักงาน ป.ป.ช. ยังยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กร และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งรักษาราชการแทน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มีรายงานว่านายสาโรจน์ ยื่นขอลาออกโดยระบุด้วยเหตุผลส่วนตัว และไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ทราบเพียงว่าหากพร้อมจะแจ้งให้สื่อได้รับทราบด้วยตัวเอง