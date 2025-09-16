นายกฯ ไหว้ศาลหลักเมือง-วัดพระแก้ว ก่อนทูลเกล้าฯ ครม. "บิ๊กเล็ก" ว่าที่ รมว.กห. ฤกษ์ไม่ดีลื่นบันไดหัวคะมำ

"อนุทิน" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไหว้ศาลหลักเมือง - วัดพระแก้ว ก่อนนำรายชื่อครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ วันนี้ บอกเสร็จสิ้นภารกิจไปอีกเปราะ ขณะ "บิ๊กเล็ก" ว่าที่ รมว.กลาโหม รอรับ พลาดลื่นคะมำที่บันได
วันนี้ (16ก.ย.) เวลา 14.25 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังศาลหลักเมือง หลังตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รอต้อนรับ
โดยจุดแรกนายกรัฐมนตรี ได้ศักราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหอพระ ซึ่งระหว่างทางที่จะเดินขึ้นไปยังหอพระ พล.อ.ณัฐพล ที่เดินตามข้างหลัง ได้ลื่นล้มทั้งตัวหน้าบริเวณหน้าบันไดทางขึ้นหอพระ คาดว่าเป็นเพราะถุงเท้าทำให้ลื่น แต่พล.อ.ณัฐพล ได้ลุกอย่างรวดเร็ว และไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ร้องอุทานด้วยความตกใจ
ต่อมานายอนุทิน ได้ผูกผ้าแพร 3 สี ถัดจากนั้น ได้ถวายพวงมาลัยศาลหลักเมือง และสักการะศาลเทพารักษ์ทั้ง 5 พร้อมเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิด
ขณะที่ประชาชนที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองต่างตะโกนให้กำลัใจนายอนุทิน "นายกฯสู้ๆ" ก่อนที่นายอนุทินจะหันไปยกมือไหว้ขอบคุณ
ก่อนที่จะเดินข้ามถนนจากศาลหลักเมือง มายังวัดพระแก้ว และเดินเข้าทางประตูสวัสดิโสภา เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนเดินทางออกมา พร้อมบอกผู้สื่อข่าวว่า "นำบุญมาฝาก" ผู้สื่อข่าวจึงสาธุพร้อมกัน
เมื่อถามว่า เสร็จภารกิจจากวัดพระแก้วจะเดินทางไปที่ไหนต่อนั้น นายอนุทินระบุว่า ต้องรอลงนามรายชื่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯส่วนสถานที่จะใช่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ ต้องรอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งอีกครั้ง พร้อมกับปล่อยมุกและพูดติดตลก "ไปร้านลาบมั้ง"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้รู้สึกสดชื่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็วันนี้เสร็จภารกิจ ที่เกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ถือว่าผ่านไปอีกเปราะ แต่ก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ยังต้องทำ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ระหว่างที่นายอนุทิน จะขึ้นรถออกจากบริเวณหน้าวัดพระแก้ว มีนักท่องเที่ยวชาวตุรกี ซึ่งพอทราบว่านายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเข้ามาขอถ่ายรูป และเมื่อรถเคลื่อนออกไปจากบริเวณหน้าวัดพระแก้ว นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้โบกมือให้ด้วย