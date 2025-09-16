"เท้ง" ลั่น พรรคส้มพร้อมแล้ว ใช้ 143 สส.ชำแหละนโยบายรัฐบาลทั้งภาพรวม-ตัวบุคคล ลั่นหากยุ่งคดีวิฐฐูชนเห็นได้ พร้อมตรวจสอบ

ปชน.พร้อมแล้ว ใช้ 143 เสียง สับอภิปรายนโยบายรัฐบาล ทั้งภาพรวม-บุคคล “เท้ง” ลั่น สิ่งที่วิญญูชนเห็นได้ว่าน่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดี ผลประโยชน์ ก็จะตรวจสอบด้วย ชี้ควรใช้งบระมัดระวังไม่ผูกผัน รบ.ชุดต่อไป
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเตรียมอภิปรายในวันแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ว่าเริ่มกระบวนการมารระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนของพรรคประชาชนมีการเปิดลงชื่อให้ทางสส. ที่ประสงค์จะอภิปรายในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเราได้แบ่งส่วนเนื้อหาที่อาจจะมีการตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย ที่เราเล็งเห็นภายใต้กรอบ เอ็มโอเอรัฐบาลต้องยุบสภาภายใน4เดือน ฉะนั้นการดำเนินนโยบายหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นการสร้างภาระผูกพันไปยังรัฐบาลชุดต่อไป ซึ่งต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าอยากเห็นหน้าตาโฉมหน้ารัฐบาลเป็นอย่างไรในการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ดังนั้นถ้ามีการแถลงนโยบายที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศตกอยู่ใต้ผลผูกพันมีภาระทางการเงินเพิ่มมากขึ้น จะเป็นกรอบกว้างๆที่ทางสส.ของพรรคจะเตรียมอภิปรายในส่วนนี้
ส่วนจะมีการพุ่งเป้าไปในทิศทางไหนเป็นพิเศษหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าทั้งในเรื่องคุณสมบัติตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ใครที่มีประวัติไม่ดีหรือทางวิญญูชนเห็นได้ว่าน่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดี ผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงนโยบายที่ไม่มีความเหมาะสม เป็นกรอบหลักๆที่เราใช้ในการอภิปราย
เมื่อถามว่าในระยะสั้นๆพรรคประชาชนจะได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการเดินหน้าให้อยู่ในกรอบของเอ็มโอเอคือการการเลือกตั้งภายใน4เดือนและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากสังเกตจากการให้ข้อมูลจากตัวแทนของพรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย รวมถึงพรรคประชาชนตอนนี้เห็นตรงกันแล้วว่าเราสามารถเดินหน้าแก้ไขหมวด 15 ในช่วงระยะเวลา4เดือนได้ ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่ถ้าบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังอยู่ในกรอบเวลาที่ทำได้ทัน ส่วนปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งรัฐบาลในช่วงนี้ต้องใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นไม่เพิ่มภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลในอนาคตจนเกินควร
เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการหารือกับสส.ของพรรคในประเด็นไหนบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าหลักๆเป็นการชี้แจงให้ทราบกรอบระยะเวลาว่าการแก้ไข 15 สามารถทำได้แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงอาจจะตั้งประตูที่ใช้ในการตรวจสอบการปฎิบัติตามเงื่อนไขเอ็มโอเอของพรรคภูมิใจ และใช้กรอบเวลาเป็นเงื่อนไขในการกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบ ว่าดำเนินการตามเอ็มโอเอหรือไม่
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย จะไม่มีบิดพลิ้ว นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ยังยืนยันว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่คือใช้ทั้ง 140 กว่าเสียงในการกำกับทิศทางรัฐบาลให้ทำตามเอ็มโอเอ ส่วนตัวยังเชื่อว่าทิศทางเป็นไปทางที่ดีอยู่ และเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ามีการส่งสัญญาณทำให้เกิดการบิดพริ้ว ไม่ทำตามสัญญาหรือมีการถ่วงเวลา เราพร้อมใช้เสียงของเราในการตรวจสอบรัฐบาล
ส่วนกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ระบุว่า เมื่อพรรคประชาชนไม่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วทําให้พรรคภูมิใจไทยสามารถแทรกโควตาคนนอกได้นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็เป็นความเห็นของนางสาวรัชนก ในฐานะส่วนตัว แต่ตนต้องขอยืนยันอีกครั้งว่า พรรคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งสิ่งที่จะยืนยันในเรื่องนี้ได้ คือขอให้รอดูการทําหน้าที่ของพรรคประชาชนในการอภิปรายวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพียงแต่ในช่วงนี้ หากตนมีการแสดงความคิดเห็นอะไรไปก่อนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงจริงขึ้นมา ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกว่า เรามีส่วนในการเลือกรัฐมนตรีเข้ามา แล้วเราก็คงต้องรับผิดชอบ หรือแบกพรรคภูมิใจไทย ในการจัดตั้งฝ่ายบริหาร ซึ่งเรายืนยันมาโดยตลอดว่า เราเป็นฝ่ายค้าน