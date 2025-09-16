‘ณัฐพงษ์‘ จี้ ธปท.หาสมดุลบล็อกบัญชีม้า ชี้ กม.ที่ออกใหม่ให้ธนาคาร-ค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบผู้เสียหาย

‘เท้ง‘ แนะ ธปท.หาสมดุลบล็อกบัญชีม้า ไม่กระทบคนบริสุทธิ์ ชี้ พ.ร.ก.ไซเบอร์ฉบับใหม่ให้ธนาคาร-ค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบผู้เสียหาย
วันนี้ (16 ก.ย.68) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเพิกถอนการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวในบัญชีที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าของมิจฉาชีพว่า ตนเองได้ติดตามการให้ข้อมูลจากตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า การออกแบบการระงับบัญชีอาจจะต้องดูในรายละเอียด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริสุทธิ์ เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกรรมทางออนไลน์ ซึ่งจะต้องหาความสมดุลทำอย่างไรให้เราบล็อกบัญชีม้าได้ทันท่วงที ไม่กระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง
เมื่อถามว่าจะต้องมีการชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่า พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2568 ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรล่าสุด มีบทบัญญัติว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจการเงิน ไม่ได้มีมาตรฐานในการปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย การจะออกมาเยียวยาผู้เสียหายหรือไม่ เชื่อว่าหน่วยงานมีมาตรการคำนึงถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว