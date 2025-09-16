“หมอเปรม” ทวงถกญัตติคำวินิจฉัยแก้ รธน. “พิสิษฐ์” เบรก เคยอภิปรายแล้ว ไม่ควรเสนอในสมัยประชุมนี้อีก

“หมอเปรม” ทวงที่ประชุมวุฒิฯ ถกญัตติคำวินิจฉัยแก้รธน. เจอ “พิสิษฐ์” เบรก เป็นเรื่องที่เคยอภิปรายแล้ว ไม่ควรเสนอในสมัยประชุมนี้อีก ขณะนี้ “บุญส่ง” แจ้ง “ประธานวุฒิสภาฯ“ จ่อถกเรื่องนี้ในที่ประชุมวิปวุฒิฯ 17 ก.ย. นี้
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.เวลา 12.10 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม โดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. ได้ลุกขึ้นหารือ ว่า กรณีที่ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้ประธานวุฒิสภาบรรจุวาระหารือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทำประชามติแก้ไขรัฐธรรนูญจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้วุฒิสภามีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศและประชาชน รวมทั้งภาพลักษณ์ของวุฒิสภาจะได้ทำงานควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนได้ยื่นหนังสือดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยหวังว่าประธานวุฒิสภา จะบรรจุวาระและให้พิจารณาในวันที่ 15 ก.ย. แต่จนถึงวันนี้ 16 ก.ย. ก็ไม่มีปรากฎวาระดังกล่าว ก่อนที่วันนี้จะมีการปิดการประชุม ขอให้ประธานพิจารณาในเรื่องนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีของวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทำให้นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. อภิปรายว่าตามที่นพ.เปรมศักดิ์ นำเสนอ ตนคิดว่าเรามีการพิจารณาญัตติเรื่องที่มีหลักการคล้ายคลึงกันในสมัยประชุมนี้ไปแล้ว คือเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่มีการพิจารณาขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาเรื่องบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว และตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ 51 บัญญัติไว้ว่า ญัตติใดที่ตกไปแล้ว ห้ามมิให้นำญัตติ ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ประธานวุฒิสภาจะอนุญาต เมื่อพิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตนมองจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือแตกต่างจากที่มีการอภิปรายไปแล้ว จะอภิปรายอีกครั้งก็ไม่แตกต่างกัน แม้กระทั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ห้ามรัฐสภาให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่าอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ดังนั้น ตนจึงเห็นสมควรว่าไม่ควรพิจารณาเป็นญัตติในวาระการประชุมสมัยนี้
ทั้งนี้นายบุญส่ง ชี้แจงว่า ทราบว่าประธานวุฒิสภาได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ในวันที่ 17 ก.ย. นี้ ซึ่งก็จะรู้ว่าผลออกมาอย่างไร ดังนั้น จึงขอจบเรื่องนี้ไว้ก่อน และขอปิดการประชุมในเวลา 12.13 น.