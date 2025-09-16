"สิริพงศ์" ยัน MOA ไม่มีผลทางกฎหมาย มีแค่ผลทางการรับรู้ ไม่เข้าข่ายยุบพรรค เย้ย พท.ยังเคยรับทุกเงื่อนไข

"สิริพงศ์" โต้ MOA มีผลทางการรับรู้ แต่ไม่มีผลทางกฎหมาย ไม่ล้มล้างการปกครอง ไม่เข้าข่ายยุบพรรค เย้ยก่อนหน้านี้เพื่อไทยเสนอรับทุกเงื่อนไขพรรคประชาชนเหมือนกัน
วันที่ 16 ก.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักกฎหมายไปยื่นคำร้องขอให้พรรคเพื่อไทยยื่นต่อประธานสภาเพื่อเอาผิดพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยเรื่องบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ว่า เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่อาจจะมองแตกต่างกัน เราคิดว่าลักษณะของ MOA นั้นเป็นความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมาย แต่มีผลทางความรู้สึก และมีผลต่อความรับรู้ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ที่จะสามารถดำเนินการได้ และเป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจว่าท่านไม่เห็นด้วยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะรับเงื่อนไข MOA ของพรรคประชาชนเช่นกัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคำร้องดังกล่าว สะท้อนอย่างไรบ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่าแต่ละพรรคมีแฟนคลับของตนเอง และในสังคมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คำร้องที่ยื่นไปนั้น ระบุว่าการเซ็น MOA ดังกล่าวนี้ เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการยุบพรรค การเซ็น MOA นั้นจะไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีถ้อยคำอะไรที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร และไม่ได้มีการระบุถึงอะไรที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า ทำไม่ได้ จึงไม่อาจเข้าข่าย และเราก็ไม่อาจก้าวล่วงองค์กรใด