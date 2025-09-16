"สิริพงศ์” ยันระงับบัญชีม้าไม่กระทบ “คนละครึ่ง” ธปท.เร่งแก้ลดเวลาอายัดเหลือ 4 ชม. ชี้ปรากฏการณ์ถอนเงินแค่ระยะสั้น

"สิริพงศ์” ชี้ระงับบัญชีม้าไม่กระทบ “คนละครึ่ง” รอ ธปท.หารือแก้เวลาอายัดเหลือ 4 ชม. มองคนแห่ถอนเงินแค่เรื่องระยะสั้น พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ ปชช.
วันที่ 16 ก.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการระงับ อายัดบัญชีม้าในขณะนี้ว่า พรรคภูมิใจไทยทราบเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ในวงกว้าง อาจจะมีบางกลุ่มที่มีการเทรดบิทคอยน์ หรือเงินดิจิทัลและได้รับเงินโอนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันต่างประเทศ จึงถูกระงับบัญชีครั้งละ 3 เดือน รวมถึงผู้ที่ได้รับการโอนเงินจากบัญชีม้าจริง ๆ อีกทั้งบางรายก็ถึงขั้นล้มละลาย ถูกปิดทุกช่องทางการเงิน ไม่สามารถกู้ยืมได้
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ออกมาแถลงถึงการพิจารณาระยะเวลาในการระงับจาก 3 วัน เป็นภายใน 4 ชั่วโมง แต่ยังคงต้องหารือกับอีกหลายหน่วยงาน
นายสิริพงศ์ย้ำว่า การระงับบัญชีม้าดังกล่าว จะไม่กระทบกับโครงการคนละครึ่ง ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพราะโครงการจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ส่วนเสถียรภาพของธนาคาร ที่ขณะนี้มีประชาชนแห่กันถอนเงินสดออกมา นายสิริพงศ์ มองว่า เป็นปรากฏการณ์ระยะสั้น แต่สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจให้เร็วที่สุด และขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการอยู่