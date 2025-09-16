“ชลน่าน” ชี้แก้ รธน.ต้องวัดใจ สว. แนะ พท.- ปชน.ถอนร่างเดิมก่อนเสนอใหม่ ให้มั่นใจทุกพรรคเอาด้วย

“ชลน่าน” เผย แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องวัดใจ สว.เอาด้วยหรือไม่ แนะ เพื่อไทย-ประชาชน ถอนร่างเดิมก่อนเสนอใหม่มั่นใจทุกพรรคพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่า จากการหารือที่ผ่านมา พบว่า ทุกพรรคเห็นตรงกันว่าจะต้องร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่มีอยู่ เชื่อว่า สามารถเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทัน ดังนั้น ขั้นตอนแรก คือ ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ต่อที่ประชุมสภา พร้อมเพิ่มหมวดที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภา เพื่อนำไปสู่การทำคำถามประชามติ
นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวด้วยว่า สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนต้องทำ คือ การถอนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา 256 ที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างอยู่ระเบียบวาระ ตามระเบียบออกก่อน พร้อมนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา 256 ใหม่ หากทุกพรรคการเมืองจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นชอบร่วมกันเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อพิจารณาในวาระแรก ซึ่งสามารถรับหลักการได้พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ พอเปิดในเดือนธันวาคม ก็สามารถพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้เลย
“ที่น่าเป็นกังวลในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คือ สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.จะ เห็นชอบด้วยหรือไม่ หากสมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดก็จบลง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดก็ตามต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.ไม่ต่ำกว่า 67 เสียงหรือ 1 ใน 3 ของจำนวนสว.ที่มีอยู่ ดังนั้นหากสว.ไม่เอาด้วยก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ทุกอย่างที่ทำมาไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอน” นพ.ชลน่าน กล่าว