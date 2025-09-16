“นิพิฏฐ์” หนุน “มาร์ค” กลับรังนั่งหัวหน้า ปชป. ชี้นี่คือความอยู่รอด เหมือนเปิดถ้วยให้แทง ถ้าผิดอีกก็ล่มสลายถาวร

“นิพิฏฐ์” หนุน “อภิสิทธิ์” กลับมาเป็นหัวหน้า ปชป.เสนอสูตรฟื้นพรรค คนหนุ่มลงเลือกตั้ง-ผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษา เปรียบหนนี้เหมือน “เปิดถ้วยให้แทง” ถ้ายังเลือกผิดอีกก็รอล่มสลายถาวร
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าตนยินดีหากนายอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นผู้นำพรรคอีกครั้ง และยินดีจะเข้าไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูพรรค พร้อมย้ำว่า ตนจะยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเข้าไปเลือกหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงว่าไม่ได้ต้องการตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในพรรค
นายนิพิฏฐ์ ระบุว่า การฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ควรทำเป็น 2 ชุด คือ ชุดคนหนุ่มสาวสำหรับลงเลือกตั้ง และชุดผู้อาวุโสที่เคยสร้างพรรคให้ยิ่งใหญ่มาในอดีตเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โดยคนหนุ่มสาวที่จะลงเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวกต่อบ้านเมือง ไม่ทำลายรากฐานหรือแก่นของชาติ แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อโลกสมัยใหม่ และต้องเป็นโซ่ข้อกลางให้คนทุกรุ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่ทำลายคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพื่อสร้าง “มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่รู้จัก” ขึ้นมา
สำหรับประชาชน นายนิพิฏฐ์มองว่า หากเห็นว่าสามก๊กใหญ่คือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย เป็นความหวังของชาติ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างประชาธิปัตย์ยุคใหม่ขึ้นมา แต่หากยังไม่อาจวางใจได้ ก็ต้องร่วมกันฟื้นพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ขึ้นมา
“เงื่อนไขผมอาจจะเยอะ แต่คิดเอาเองว่านี่คือความรอดอย่างเดียวของชาติ” นายนิพิฏฐ์ย้ำ พร้อมเปรียบการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ว่า เหมือน “เปิดถ้วยให้แทง” หากสมาชิกพรรคยังเลือกผิดอีก ก็รอวันพรรคล่มสลายอย่างถาวร