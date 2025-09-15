กกต.แจ้งยกคำร้องยุบ 6 พรรค พ่วง "สนธิญา" ขอยุบพท.-ปชน.ปมแลกหมัดวันซักฟอกอ้างต่างโดนครอบงำ

กกต.เผยแจ้ง 6 ผู้ร้องทราบปมนายทะเบียนฯสั่งยกคำร้องยุบ 6 พรรค พ่วงยกคำร้อง "สนธิญา" ขอยุบ พท.-ปชน. เหตุ“แพทองธาร-ณัฐพงษ์” แลกหมัดวันซักฟอก หลังอ้างต่างก็โดนคนนอกครอบงำพรรค
วันนี้ (15ก.ย.) สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงอีกครั้งถึงการพิจารณาคำร้องเพื่อยุบ พรรคเพื่อไทยและ6 พรรคร่วมรัฐบาลกรณีมีการยื่นร้องว่ายอมให้นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคชี้นำครอบงำ ว่า กำลังดังกล่าวมีผู้ยื่นร้องต่อกกต.ประกอบด้วย คำร้องของนายคงเดชา ชัยรัตน์ นายยงยุทธ เสาแก้วสถิต นายวรงค์ เดชกิจวิกรม และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้องพรรคเพื่อไทย และคำร้องของนายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล ร้องพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทย สร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่ สมาชิกพรรค ถูกกล่าวหาว่า “ครอบงำ ชี้นำ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรค” โดยผู้ร้องทั้ง 5 ราย กล่าวอ้างว่านายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมือง ได้กระทำการอันเป็น การควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมือง หรือสมาชิก ขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 29 และพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคดังกล่าว ยินยอมให้บุคคล อันซึ่งมิใช่สมาชิก กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 และเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง
และกรณีนายสนธิญา สวัสดี ขอให้ตรวจสอบการกระทำ ของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันอาจเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 92 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น
นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้พิจารณารายงานความเห็นของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะที่ 2 และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะที่ 9 ประกอบความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว โดยนายทะเบียน พรรคการเมืองมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ ว่ายังไม่มีหลักฐาน อันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยและทั้ง 6 พรรคการเมืองดังกล่าวกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่มีลักษณะทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองขาดอิสระ ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 จึงพิจารณายกคำร้องตามข้อ 7 หรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณา กรณีนายสนธิญา สวัสดี ตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทั้ง 6 ราย เรียบร้อยแล้ว