นายกฯนำชื่อครม.ทูลเกล้าฯสัปดาห์นี้ อุบใครขาดคุณสมบัติยันนิ่งครบ หลังถวายสัตย์ฯแถลงนโยบายทันที

“อนุทิน” ย้ำ นำรายชื่อครม.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสัปดาห์นี้ ปัดตอบใครขาดคุณสมบัติบ้าง แต่ยืนยันนิ่งและครบแล้ว เผย หลังถวายสัตย์ฯพร้อมแถลงนโยบายต่อสภาทันที เพื่อเดินหน้าทำงานโดยเร็ว
วันนี้ (15ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ความคืบหน้าในการเตรียมร่างคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จำเป็นจะต้องเชิญพรรคร่วมรัฐบาลหารือด้วยหรือไม่ ว่าตอนนี้ได้มีการยกร่างคำแถลงขึ้นมาแล้ว และได้ส่งเนื้อหาในส่วนของกระทรวงที่แต่ละคนได้รับผิดชอบ ให้พรรคร่วมรัฐบาลได้พิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ตัดอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับเขามากที่สุด จะได้เข้ามาทำงานได้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า สไตล์คนละพรรคแต่พวกเดียวกันใช่หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ แต่ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบประวัติของคณะรัฐมนตรี ขณะนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รายงานกลับมาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใกล้แล้ว เรียกได้ว่ารายชื่อ100% แล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบประวัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยยืนยันว่าจะต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสัปดาห์นี้
ส่วนขั้นตอนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วก็สุดแล้วแต่ท่าน แต่ทันทีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก็จะต้องรอการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน จากนั้นก็จะเร่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ถึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมร่างแถลงนโยบายต่อสภาไว้แล้ว ทันทีเมื่อพร้อมก็สามารถให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดหมายวันประชุมได้ทันที
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ยังยืนยันด้วยว่าขณะนี้รายชื่อคณะรัฐมนตรีครบและนิ่งแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า มีใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าพอแล้วนะ ก่อนที่จะทำท่าเจ็บคอ