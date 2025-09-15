สว.จวกผู้ที่เกี่ยวข้องอายัดบัญชีทำพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน "อลงกต" ชี้ผิด 157 ขู่ยื่น ป.ป.ช. - เรียก จนท.ไซเบอร์แจงสัปดาห์หน้า

กมธ.ติดตามงบฯ วุฒิสภา จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ด่วน ปัญหาอายัดบัญชีประชาชน “สว.ภิญญาพัชญ์” ไล่ไปถามพ่อค้าแม่ค้า เดือดร้อนแค่ไหน บอกละเมิดสิทธิพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้าน สว.ตัวจี๊ด “อลงกต วรกี” เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย บ่ายนี้เตรียมขอมติที่ประชุม เรียก จนท.ไซเบอร์แจงสัปดาห์หน้า ขู่ยื่น ป.ป.ช.ด้วย
วันที่ 15 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา แถลงข่าวแสดงความเป็นห่วง และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการอายัดบัญชีของประชาชน ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก
โดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สว. ในฐานะรองโฆษก กมธ. กล่าวว่า ในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา เราเห็นข่าวจำนวนมากเกี่ยวกับการอายัดบัญชีประชาชน จนเกิดความตื่นตระหนกจำนวนมาก ตนก็ตกใจมาก เพราะกระทบกับการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้อง ล่าสุด ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกมาชี้แจงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การอายัดบัญชีเต็มรูปแบบ แต่เป็นการระงับชั่วคราว แม้จะเรียกว่าการระงับชั่วคราว ระยะเวลา 3–7 วัน นั้น มันก็เพียงพอที่จะสร้างความเดือดร้อนรุนแรงแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนทุกวัน เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก และผู้ใช้แรงงาน
“ดิฉันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเดินสำรวจตามร้านค้าต่างๆทั่วไปตามท้องถนนได้เลยค่ะ ไปสัมภาษณ์ดูได้ว่าประชาชนหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนขนาดไหน มีแม่ค้าออนไลน์รายหนึ่ง บอกว่า ลูกค้าของเรามีทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ พอรับโอนเงินเข้าบัญชี ก็ถูกอายัดโดยไม่รู้ตัว แล้วเราจะไปตามหาลูกค้าทุกคนเพื่อยืนยันได้ยังไง” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า เรื่องนี้ ตนถือว่าเป็นสัญญาณอันตราย ที่บ่งชี้ถึงการสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของชาติ ส่วนเรื่องสายด่วน ก็แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแม้กระทั่งความพร้อมในการรับมือ
ตนอยากย้ำว่าสำหรับประชาชนที่ต้องใช้เงินทุกวัน 3–7 วันนั้น การรอแบบนี้ถือว่านานเกินไป และแม้จะสามารถแจ้งยืนยันว่าไม่ใช่บัญชีม้าได้ โดยการนำบัตรประชาชนไปยืนยันกับทางธนาคาร แต่คำถามคือเราต้องเพิ่มภาระให้ประชาชนหรือ ตนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วย กรณีทั้งหมดที่ว่ามานี้
“ดิฉันชื่นชมความพยายามในการจัดตั้งวอร์รูมตรวจสอบธุรกรรม เพื่อตัดผู้บริสุทธิ์ออกจากบัญชีม้าโดยเร็ว แต่คำถามคือ กลไกเหล่านี้จะสามารถทำงานได้ทันกับจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบมหาศาลจริงหรือไม่” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
ทั้งนี้ ตนขอเสนอแนวทางเร่งด่วนดังนี้ ข้อหนึ่ง เร่งปลดการระงับบัญชีของผู้บริสุทธิ์ กำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ต้องสร้างระบบแจ้งเตือนที่โปร่งใส ให้เจ้าของบัญชีทราบสาเหตุทันที ตนเข้าใจดีว่าการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ แต่การทำให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นรุนแรงยิ่งกว่า
ด้านนายอลงกต วรกี ประธาน กมธ. กล่าวว่า การอายัดบัญชีโดยตำรวจไซเบอร์ระยะเวลา 3 วัน คำถามที่ต้องถามคืออำนาจในการอายัดนั้นขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ การอายัดนั้นถึงแม้จะมี พ.ร.บ.กำกับดูแลของตำรวจ แต่ได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการปกครองหรือไม่ ตนมองว่าต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการสั่งการหรือมีคำสั่งการปกครองให้อายัดไว้
“การจะมีคำสั่งการปกครองใดๆ ต้องแจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลคำสั่งการปกครองให้ทราบก่อนว่าฉันจะอายัดบัญชี ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเจ้าของบัญชีมาชี้แจงก่อน เงินท่านได้มาอย่างไรโดยสุจริตหรืออย่างไร ถ้าตอบไม่ได้หรือไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินและได้อย่างชัดเจน จึงควรจะมีอำนาจในการอายัดบัญชี แต่ไม่ใช่อายัดก่อนแล้วมาสอบสวน” นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย ตนจะนำเข้าในที่ประชุม กมธ. ในวันนี้ โดยจะขอความเห็นชอบในที่ประชุม ก่อนจะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง อย่างเร็วที่สุดภายในวันพฤหัสบดีนี้หรือวันจันทร์หน้า โดยอาจจะเชิญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจไซเบอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ชี้แจงว่าดำเนินการตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ ยึดถือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมถึงปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการอายัดบัญชีธนาคาร จะต้องมีการเชิญผู้ที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงก่อน
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างไปแล้ว ยกกรณีที่จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตไปยังผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดี กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายทางการเงิน ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงชื่อในฐานะผู้เสียหายพร้อมวงเงิน คณะกรรมาธิการฯ พร้อมเป็นปากเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนจะมีการชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่เป็นเรื่องทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งเป็นเรื่องของผู้เสียหายโดยตรงที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้อง เนื่องจากเป็นความบกพร่องและการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ได้
อย่างไรก็ตามการอายัดบัญชีธนาคารเป็นการออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดไว้ว่า เมื่อมีการออกคำสั่งต้องถามผู้รับคำสั่งก่อนว่ายินยอมรับคำสั่งนี้หรือไม่ จะออกกฎหมายลิดรอนใครก็แล้วแต่จะต้องถามผู้รับคำสั่งก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่าการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเป็นต้องมีผู้ไปฟ้องร้องหรือไม่ หรือเจ้าตัวจะต้องไปร้องเอง นายอลงกต กล่าวว่าหากวันจันทร์หน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจน คณะกรรมาธิการฯ สามารถส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ช.ได้ ทั้งนี้การบัญชีอายัดบัญชีม้าที่ สว.มองว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักการวิธีปฏิบัติทางปกครองจะทำอย่างไรให้เกิดการบาลานซ์กันนั้น ตามกฏหมายผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือเจ้าของบัญชียังถือว่าอเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าพนักงานสอบสวนจะสอบจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ถึงจะมีการอายัดบัญชี ไม่ใช่มีการอายัดบัญชีก่อนแล้วค่อยสอบสวน จะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วค่อยอายัด
เมื่อถามต่อว่ากรณีที่รัฐบาลแต่ละสมัยพยายามเร่งรัด หากไม่มีการอายัดบัญชีก่อนก็จะดำเนินการได้ไม่เต็มเม็ด นายอลงกต ถามกลับว่าาเอาความถูกใจหรือเอาความถูกกฎหมายเป็นหลัก หากเอาความถูกใจสั่งวันนี้อายัดวันนี้ หรืออายัดนาน 3 เดือนก็ได้ แต่ถูกกฎหมายคือ ต้องให้สิทธิผู้บริสุทธิ์หรือผู้ที่ยังไม่มีการกระทำผิดชี้แจงที่มาของเงิน กรณีดังกล่าวเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องยึดถือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประชาชน ผู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้มีความผิด สอบถามสอบสวนหากแน่ใจถึงอายัด
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ทิ้งท้ายเรื่องมาตรการชดเชย โดยระบุว่าประชาชนไม่ควรได้รับความกรุณาจากหน่วยงานใด เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิทธิที่ถูกละเมิด ล่าสุดมีมาถามตนเองว่ามีการเก็บเงินอยู่ในบัญชีธนาคารทั้งหมดและเป็นบัญชีม้าแต่ถูกอายัดระงับ ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องจ่ายสินเชื่อพอดี ดอกเบี้ยก็ดำเนินการไป ซึ่งก็ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ ฉะนั้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใครเยียวยา ใครรับผิดชอบ เมื่อจ่ายสินเชื่อช้าเครดิตก็เสียใครจะรับผิดชอบ