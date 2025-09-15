ไบเออร์ไทย จัด “โครงการรอนสตาร์ ช่วยพัฒนาเด็กไทย” มอบอุปกรณ์กีฬาแก่บุตรหลานเกษตรกร 6 จังหวัดภาคเหนือและอีสาน

วันนี้(15 ก.ย.)นางสาวฐิติมา สุคนธ์วิมลมาลย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สารกำจัดวัชพืช และกลุ่มธุรกิจข้าว แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย "รอนสตาร์" ผลิตภัณฑ์ป้องกันวัชพืชในนาข้าวที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมากว่า 40 ปี เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการรอนสตาร์ ช่วยพัฒนาเด็กไทย” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนใน 7 โรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ และกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ใช้รอนสตาร์มีสุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์กีฬา "โครงการรอนสตาร์ ช่วยพัฒนาเด็กไทย” ประกอบด้วย 1. โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา จ.เชียงราย สนับสนุนโดย บจก. รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร และร้านเฮงพาณิชย์ 2. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ จ.พะเยา สนับสนุนโดย บจก. รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร และ หจก. อำนวยมิตรเกษตร 3. โรงเรียนชุมชนบ้านวัด จ.นครราชสีมา สนับสนุนโดย บจก. ตังนำเกษตร และร้านเจริญโชคบ้านวัด 4. โรงเรียนบ้านหนองเตย จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนโดยร้านพยุห์การเกษตร 5. โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง (ราษฎรอำรุง) จ.สุรินทร์ สนับสนุนโดย ร้านศีขรภูมิการเกษตร 6. โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนโดย หจก. ธีรสิทธิ์การเกษตร (แซเซ้ง) 7. โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ จ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย บจก. แสงทวี ครอปแคร์ 1973
การมอบอุปกรณ์กีฬาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งเกษตรกรและเยาวชน โดยเด็กๆ ต่างแสดงความดีใจและความตื่นเต้นที่จะได้ใช้อุปกรณ์กีฬาใหม่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง รอนสตาร์ เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในอนาคต
“กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ รอนสตาร์ ในการดูแลเกษตรกรและครอบครัวอย่างรอบด้าน ไม่เพียงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล แต่ยังสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน รอนสตาร์ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันพันธกิจในการอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับบุตรหลานเกษตรกรต่อไป” นางสาวฐิติมากล่าว
#รอนสตาร์ #ยืนหนึ่งคู่เกษตรกรไทย