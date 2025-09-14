“บิ๊กเกรียง”เปิดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เด็ก-เยาวชนสุราษฎร์ฯ ตั้งเป้าเป็นพลเมืองคุณภาพและพัฒนาสังคม

วันนี้(14 ก.ย.)พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยต่อเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานโดย นายณัฐวุฒิ ย่องเพชร ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เดน (ห้องลิลลี่) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 110 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและพัฒนาความรู้ทักษะของเด็กและเยาวชนในการเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไป จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี