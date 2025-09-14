“สว.พิสิษฐ์” สับ รัฐบาลชุดเก่าล้มเหลวจัดซีเกมส์ ฝาก รบ.ใหม่ เร่งทำด่วน ชี้ ห้ามเลื่อน-ห้ามเปลี่ยนเจ้าภาพ จะทำไทยเสียชื่อเสียงหนัก

วันนี้( 14 ก.ย.)นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา กล่าวถึงปัญหาการจัดกีฬาซีเกมส์ว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาเยอะมาก ทั้งงบประมาณ ทั้งการถ่ายทอดสดทั้ง สนามแข่งขัน รวมถึงที่พักนักกีฬา แม้กระทั่งตัวมาสคอตที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็ยังตกลงกันไม่ได้ ที่ประชุม กมธ.มีการหารือกันว่า เราจะดําเนินการต่ออย่างไรบ้าง เพราะปัญหามีหลายด้านมาก เช่น งบประมาณด้านการบริหารจัดการ ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงกับ กมธ.ว่า ตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ปัญหาหลักอยู่ที่ความไม่ชัดเจนของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา จนทำให้หลายฝ่ายกังวล โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยต้องจัดการแข่งขันใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา และชลบุรี ซึ่งมีความแตกต่างด้านสถานที่และการจัดการ อีกทั้งระบบถ่ายทอดสดซึ่งต้องผ่านสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีเพื่อขายลิขสิทธิ์แก่ชาติสมาชิก ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร
“รัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ผมคิดว่า รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีศักยภาพพอที่จะทำให้สำเร็จได้ แม้เราจะมีเวลาแค่ 3 เดือน แต่ผมยังเชื่อมั่น จึงอยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ถ้าเข้ามาบริหารแล้ว ขอให้ทำเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เวลาเราเหลือน้อยก็จริงแต่ขอให้ทุกอย่างพร้อมเท่าที่จะทำได้“นายพิสิษฐ์ กล่าว
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า กีฬาซีเกมส์คือ เวทีในการแสดงศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ต่างจากมหกรรมกีฬานานาชาติอื่น ๆ ที่ไทยเคยจัดมา แต่หากล้มเหลวหรือเกิดความไม่พร้อมย่อมจะส่งผลต่อชื่อเสียงของชาติอย่างหนัก และสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือ การเลื่อนการแข่งขันหรือแม้แต่การเปลี่ยนเจ้าภาพ เพราะจะทำให้ประเทศไทยเสียศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ เราไม่ควรปล่อยให้ซีเกมส์กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าดำของประเทศ