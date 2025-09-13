"เป๊ก เศรณี" ลูกชาย ’อนุทิน’ เข้าพรรคภูมิใจไทย อวยพรวันเกิดพ่อ เผยซื้อแจ็กเก็ตให้ไว้ใส่ทำงาน

"เป๊ก เศรณี" ลูกชาย ’อนุทิน’ เข้าพรรคภูมิใจไทย อวยพรวันเกิดพ่อ ขอให้มีความสุข อายุยืนยาว เผย ซื้อแจ็คเก็ตให้พ่อไว้ใส่ทำงาน
วันนี้ (13 ก.ย. 68) เวลา 19:02 น. นายเศรณี ชาญวีรกูล บุตรชายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวถามว่าได้อวยพรอะไรให้กับนายอนุทินบ้าง นายเศรณี กล่าวว่า ขอให้มีความสุขมากๆ อายุยืนยาว
ผู้สื่อข่าวนายอนุทินว่าอย่างไรบ้างนั้น นายเศรณี ตอบว่า ก็หอมแก้มกัน ส่วนได้มอบของขวัญอะไรให้กับนายอนุทิน นายเศรณี ระบุว่า ซื้อเสื้อแจ็กเก็ตไว้ให้ใส่ทำงาน