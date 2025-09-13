"อนุทิน" ยันตั้งใจจริงแก้ รธน.ดึง “บวรศักดิ์” ช่วยงาน มั่นใจประชามติครั้งแรกทัน 4 เดือน

นายกฯ ยันตั้งใจจริงแก้ รธน. ดึง “บวรศักดิ์” ช่วยงาน แสดงว่าไม่ใช่แค่พูด มั่นใจประชามติครั้งแรกทันกรอบ 4 เดือน
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรอบระยะเวลาทำงาน 4 เดือน จะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทันหรือไม่ ว่าตามระบบทันอยู่แล้ว แต่ต้องปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนื่องจากมีการยุบสภา ซึ่งหากทำประชามติให้ทันพร้อมยุบสภาจะทำให้ประหยัดงบประมาณด้วย และพอเป็นประชามติ รัฐบาลต่อไปเข้ามาก็จะใช้อ้างอิงเพื่อสามารถดำเนินเรื่องต่อไปได้
เมื่อถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ประชาชนแก้รัฐธรรมนูญได้โดยตรง นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าเพิ่งลงรายละเอียด ซึ่งตนได้เชิญนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาช่วยทำงาน แสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้พูดไปอย่างนั้น แต่ตั้งใจเชิญนักกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาช่วยทำงานในรัฐบาล