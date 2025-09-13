xs
xsm
sm
md
lg

“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดตัวโครงการ TMA 2568 ผนึกกำลัง100 องค์กร ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน "ปิ่นสักก์ "ชู โรดแมป 5 แนวทาง ฟื้นฟู-สร้างเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเป้ายกระดับพื้นที่ป่าชายเลน2.5.แสนไร่ให้เป็นป่าชายเลนสำหรับชุมชน พร้อมหนุนไทยสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2573

วันที่ 12 ก.ย. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย หรือ Thailand Mangrove Alliance (TMA) ประจำปี พ.ศ.2568 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 100 องค์กร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 ที่มีผู้แทนเครือข่ายกว่า 23 หน่วยงาน ร่วมลงนาม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “TMA Awards” ให้กับองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ป่าชายเลน จำนวน 6 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคชุมชน ภาคเอกชน ภาค NGO ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ TMA และหารือเพื่อกำหนดโครงการนำร่อง (Quick Win Projects) ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมในด้านความยั่งยืน


ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการภาคีเครือข่ายฯ กล่าวว่า “การอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นการรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน สนับสนุนการประมงพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“


ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (TMA) ว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ กรม ทช. ริเริ่มขึ้นในปี 2567 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนของประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้แก่ Mangrove for the Future (2549-2561) และ Dow & Thailand Mangrove Alliance (2562-2566) ซึ่ง TMA ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานของการอนุรักษ์และความร่วมมือที่มีอยู่เดิม เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างบูรณาการ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา


การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย จะดำเนินการตาม Roadmap ประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การอนุรักษ์และฟื้นฟู 2) การวิจัย นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ 3) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ 5) การพัฒนากลไกทางการเงินและกฎหมาย โดยตั้งเป้าหมายยกระดับพื้นที่ป่าชายเลน 250,000 ไร่ ให้เป็นป่าชายเลนสำหรับชุมชน ภายในปี 2570 รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่ และบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 30% ของพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 24 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติ ที่จะบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net-Zero Emission เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ทางบกและทางทะเล ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่าย TMA เพื่อร่วมกันวางรากฐานการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว





“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก
“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก
“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก
“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก
“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น