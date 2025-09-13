“กรมทะเล" ชู TMA 2568 พลังเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลน ดันฟื้นฟู 5แสนไร่ นำไทยสู่ความยั่งยืนโลก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดตัวโครงการ TMA 2568 ผนึกกำลัง100 องค์กร ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน "ปิ่นสักก์ "ชู โรดแมป 5 แนวทาง ฟื้นฟู-สร้างเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเป้ายกระดับพื้นที่ป่าชายเลน2.5.แสนไร่ให้เป็นป่าชายเลนสำหรับชุมชน พร้อมหนุนไทยสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2573
วันที่ 12 ก.ย. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย หรือ Thailand Mangrove Alliance (TMA) ประจำปี พ.ศ.2568 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 100 องค์กร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 ที่มีผู้แทนเครือข่ายกว่า 23 หน่วยงาน ร่วมลงนาม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “TMA Awards” ให้กับองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ป่าชายเลน จำนวน 6 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคชุมชน ภาคเอกชน ภาค NGO ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ TMA และหารือเพื่อกำหนดโครงการนำร่อง (Quick Win Projects) ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมในด้านความยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการภาคีเครือข่ายฯ กล่าวว่า “การอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นการรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน สนับสนุนการประมงพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“
ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (TMA) ว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ กรม ทช. ริเริ่มขึ้นในปี 2567 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนของประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้แก่ Mangrove for the Future (2549-2561) และ Dow & Thailand Mangrove Alliance (2562-2566) ซึ่ง TMA ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานของการอนุรักษ์และความร่วมมือที่มีอยู่เดิม เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างบูรณาการ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย จะดำเนินการตาม Roadmap ประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การอนุรักษ์และฟื้นฟู 2) การวิจัย นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ 3) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ 5) การพัฒนากลไกทางการเงินและกฎหมาย โดยตั้งเป้าหมายยกระดับพื้นที่ป่าชายเลน 250,000 ไร่ ให้เป็นป่าชายเลนสำหรับชุมชน ภายในปี 2570 รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่ และบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 30% ของพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 24 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติ ที่จะบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net-Zero Emission เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ทางบกและทางทะเล ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่าย TMA เพื่อร่วมกันวางรากฐานการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว