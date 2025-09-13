สสส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ตอกย้ำความสำเร็จด้านบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่กระทบต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทขับเคลื่อนเห็นผล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2568 ในผลงาน “การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ลดปัญหาสุขภาพจากต้นทางอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
จากการดำเนินดังกล่าว ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
มีการรีไซเคิลขยะได้ 884.73 ตัน สามารถนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้ 423.04 ตัน และลดการฝังกลบขยะมูลฝอยได้ถึง 959.13 ตัน
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำและยืนยันถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ, การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สร้างพลังสังคมที่เข้มแข็ง และผลักดันให้บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน นิติบุคคล อาคารสำนักงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตสร้างสังคมไทยไร้ขยะ เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม”