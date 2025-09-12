กรมพัฒนาที่ดิน คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ตอกย้ำผลงานคุณภาพระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ดร.สุมิตรา วัฒนา และนายสุรชาติ มาลาศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 6 รางวัล คือ
(1) รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่น ในการสร้างคุณค่า และสร้างสรรค์ผลงานการปฏิบัติราชการจนมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
(2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
(3) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดี จากผลงาน โครงสร้างดินตอบโจทย์ ด้วยงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ นวัตกรรม พด.เพิ่มผลผลิตตรงใจเกษตรกรตำบลหน้าไม้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สพข.1
(5) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดี จากผลงาน รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูน ผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สพข.1
(6) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดี จากผลงาน ขยายผลต้นแบบ “กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำใน ไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่าง ยั่งยืน” โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สพข.5 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้กรมพัฒนาที่ดิน รางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ ตั้งใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐาน ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะมุ่งมั่นยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570