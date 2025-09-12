"เสี่ยหนู" นั่งโรลส์รอยซ์ ร่วมงานปาฐกถา สธ.-อ้อนเหมือนคืนสู่เหย้า จากไป 2 ปีคิดถึงตลอด ถ่านไฟเก่ายังอยู่

"อนุทิน" นั่งรถหรูส่วนตัว Rolls-Royce Ghost ร่วมงาน สธ.ปาฐกถา ครั้งแรกหลังนั่งนายกฯ ใต้หัวข้อ “สาธารณสุขไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน” อ้อนเหมือนกับคืนสู่เหย้า จากไป 2 ปีคิดถึงตลอด ถ่านไฟเก่ายังอยู่ รักกันไม่มีวันหมดอายุเหมือนยา
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นั่งรถหรูส่วนตัว " Rolls-Royce Ghost" ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเข้าสาธารณสุขดีเด่น ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร ปี 2567 และร่วมพิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข 2568 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารกระทรวง แพทย์ พยาบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดวันนี้ จึงอารมณ์ดีเป็นพิเศษ นายอนุทิน ยิ้มแล้วตอบว่า “มาเจอแฟนเก่า คือ นพ.โอภาส ”
นอกจากนี้ มีรายงานว่า ก่อนเริ่มงาน นพ.โอภาส ได้นำทีมบริหารกระทรวงสาธารณสุข มอบพวงมาลัยช่อใหญ่อวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้านายอนุทินในวาระที่อายุครบ 59 ปี ในวันที่ 13 ก.ย.นี้
จากนั้น นายอนุทินได้เดินเข้าห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม สถานที่จัดงาน โดยได้กราบนมัสการ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดหัวฝาย จ.เชียงราย หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี 2567 ซึ่งพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ได้มอบกำไลหยก และแหวน เพื่อให้นายอนุทินได้บูชาด้วย
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่นายอนุทิน เดินเข้าสู่ห้องจัดงาน อสม.ได้มีการชูป้ายเขียนข้อความว่า "ยินดีต้อนรับ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี" พร้อมมอบกุหลาบแดง ต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายอนุทิน ได้กล่าวปาฐกถา ใต้หัวข้อ “สาธารณสุขไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ว่า วันนี้มาพบกับท่านในบรรยากาศเช่นนี้ทำให้รู้สึกเกิดความคิดถึงความคึกคัก ที่เหมือนกับว่าตัวเองได้กลับคืนสู่เหย้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะตั้งแต่พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
ยอมรับว่าคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขตลอด และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศเช่นนี้ ต้นออกไปจากกระทรวงสาธารณสุข 2 ปีไปมีบทบาทต่างๆที่กระทรวงอื่นและพักร้อนไป 2 เดือน และกลับมารับใช้ชาติบ้านเมืองอีกครั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่จดจำและมีความประทับใจมากคือตอนที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข เพราะใช้เวลาในการทำงานตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ทำงานร่วมกับอาจารย์ภักดี โพธิศิริและมาถึงวันนี้ถือว่าใช้เวลาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขครบเกือบ 7 ปี พบกับสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่เราต้องแก้ไข พบมาในทุกมิติ แต่สิ่งที่ทำให้มั่นใจที่สุดคือความร่วมมือที่เคยได้จากข้าราชการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขทำให้ภารกิจต่างๆสามารถบรรลุผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จและสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดคือสุขภาพที่ดีของประชาชน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆวิกฤตทางสาธารณสุขต่างๆที่เจอมาจึงเชื่อว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังสามารถดำรงสถานะที่เป็นผู้นำทางด้านการสาธารณสุขเป็นลำดับต้นๆของโลกอยู่ดี
ทั้งนี้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมของประชาชนและเทคโนโลยีต่างๆกระทรวงสาธารณสุขคงต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพ ซึ่งตนมีความมั่นใจถ้าเราทำงานกันด้วยความรักความเข้าใจ เชื่อมั่นซึ่งกันและกันจะไม่มีปัญหาใดๆด้านสุขภาพ อนามัยและการสาธารณสุขที่พวกเราจะแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะไม่มีปัญหาใดๆที่เราแก้ไม่ได้อย่างแน่นอน
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงมากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาเสนอชื่อให้ตนได้รับพระราชทานรางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 67 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีที่แล้ว ทำให้ตนรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น และรางวัลนี้ไม่ใช่เกียรติยศส่วนตัว แต่เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จทุกคนที่ได้ร่วมงานมากับตนในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือพวกเราในห้องนี้กับท่านที่เกษียณไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราได้ช่วยกันนำพาระบบการสาธารณสุขของเราให้ไปยืนแถวหน้ามีความมั่นคง เชื่อมั่นและทำให้เราสามารถอยู่ในเวทีนานาชาติได้ ในฐานะผู้นำที่เราได้รับความยอมรับนับถือจากวงการสาธารณสุขทั่วโลกแม้กระทั่งเหตุการณ์วิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วแต่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้ รับการขนานนามว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตนไปไหนก็คุยนักคุยหนาว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบการสาธารณสุขประเทศไทยอยู่แถวหน้าได้นอกจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือพี่น้องอสม. ซึ่ง เป็นกลไกสำคัญอยู่เคียงข้างกับระบบสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิดอสม.ได้แสดงศักยภาพเต็มที่ให้เป็นที่ยอมรับทำให้เวลาไปไหนสามารถใส่องค์กรของท่านหรือชื่อของท่านว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกรู้สึกว่าประชาชนทั่วไปสามารถทำตัวให้เป็นหมอพยาบาลที่คอยดูแลประชาชนเพื่อนบ้านทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้นตรงนี้เป็นทำให้ระบบการสาธารณสุขของเรามีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้เราพูดถึงเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่ปัญหาอื่นๆก็กำลังรอเราอยู่เหมือนกัน ปัญหาช่วงอายุของคนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะเรามียาดี มีความรู้ที่ดี ซึ่งตนก็พยายามจำเทคนิคที่ท่านใส่ให้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีความเข้าใจสุขภาพที่ดี มีบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดี มีองค์ความรู้ จึงทำให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ ช่วงที่ตนอยู่หนีมาตลอด แต่วันนี้หนีไม่พ้นเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging Society)อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเพราะยาดีหมอดีพยาบาลดีเภสัชดีอสม.ดี คนก็ไม่อยากตายอยากอยู่ไปเรื่อยๆแต่ทำอย่างไร ถ้าจะอยู่ยาวไม่เป็นภาระคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นตัวถ่วงตัวดึงลูกหลานจะได้ไปทำงานปกติสร้างเสริมรายได้ รัฐจะได้มีรายได้และมาดูแลประชาชน เราต้องปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพราะโรงพยาบาลมีเท่านี้เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอ และตอนนี้เริ่มมีการไปรักษาที่บ้าน ตอนที่ตนไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยได้เห็นการรักษาที่บ้านโดยใช้ระบบต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ในวงการสาธารณสุขไปดูแล ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยไปตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ เห็นว่า ระบบการสาธารณสุขตามไปดูแลถึงบ้านจริง แต่สิ่งที่เรายังขาดคือคุณภาพชีวิตยังไม่ค่อยดีเมื่ออยู่ติดเตียงเราไม่ต้องการเห็นสภาพแบบนั้นยังเป็นภาระอยู่ดี
ฉะนั้นทำอย่างไรให้คนที่ถึงช่วงวัยที่ไม่ควรจะเป็นภาระให้ความสามารถอยู่ได้และดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้เมื่อตนเข้ามาได้รับตำแหน่งและแถลงนโยบายแล้วคงจะมอบให้เป็นภารกิจที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่นำไปปฏิบัติงานร่วมกันและด้วยพื้นฐานที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจเป้าหมายเดียวกันคงไม่มีปัญหาอะไร โดยช่วงที่ตนอยู่กระทรวงสาธารณสุขตนได้ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องซัพพลาย เพื่อตอบสนองดีมาน เรื่องการสาธารณสุขได้อนุมัติโดยอนุทินทุกเรื่อง เข้าใจถึงความจำเป็น ตนโชคดีตอนนี้เดินไปโรงพยาบาลไหนอาจารย์คณบดีให้การดูแลให้ความสะดวกอย่างเต็มที่ เพราะเราทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันฉะนั้นระหว่างที่รู้จักกันก็เอามิติอีกด้านคือการผลิตแพทย์การรักษาพยาบาลการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ต้องการเอามาเสริม บางครั้งเสริมไม่ได้ก็ขอให้นำจากโรงเรียนแพทย์มาก่อนโดยมีการประสานงานกันตลอดเวลา พร้อมกันนี้ยังได้คุยถึงศูนย์รักษามะเร็งที่จะทำร่วมกับภาคเอกชนทางสำนักงานทรัพย์สินส้วนพระมหากษัตริย์ ก็ได้เชิญร่วมประชุมกันตลอดเวลา ซึ่งจะต้องสร้างศูนย์ให้ดีขึ้น ได้มีการปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนแพทย์ จึงได้รับข้อมูลจากสำนักงานส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักพระราชวัง ได้ระดมสมองกันในตรงนี้ แต่สุดท้ายพวกท่านก็คุยกันรู้เรื่องทำหน้าที่เชื่อมประสาน หวังว่าโครงการนี้จะได้รับสนับสนุนและสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้ว ขอให้ช่วยกันทำให้เป็น One stop shopping ทำทุกอย่างเพื่อประชาชน เรื่องสาธารณสุข ตนไม่เป็นกลาง ตนเอียงเข้าข้างสาธารณสุขอยู่แล้ว เพราะการได้เอียงเข้าข้างคนในวงการสาธารณสุข จะสามารถทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิต
นายอนุทิน กล่าวว่า สิ่งที่กล่าวมาเหมือนรับทราบอยู่แล้วแค่มากระตุ้นซึ่งกันและกันเชื่อถือในความมุ่งมั่นของพวกท่านอยู่แล้วเรามีบุคลากรสาธารณสุขมากมาย นพ.โอภาส คงใกล้เกษียณแล้ว แต่กำลังวังชายังเต็มที่ ถ้ามีวิกฤตทางสาธารณสุขจริงๆ ซึ่งสมัยก่อนตนเคยบอก นายแพทย์ ผอ. โรงพยาบาลเกษียณไปกี่ท่าน ยังแข็งแรงอยู่ หลายท่านก็กลับมาช่วย ฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ วิกฤตทางสาธารณสุข ถ้าเราจะระดมกันจริงๆเราทำได้อยู่แล้ว และเรายังมีตัวช่วยเยอะแยะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อสม. ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายโอน บางส่วนไปที่อบจ. บางที่ก็ดี บางที่กำลังตั้งไข่ แต่ไปแล้วเพราะเป็นกฎหมายจะเอากลับมาก็จะยิ่งวุ่นวายอีก ต้องสร้างระบบรองรับส่งไม้กัน ทำอย่างไรให้ สมูทไม่ชะงัก ถ้าทำได้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็ก เรื่องงบประมาณสามารถเชื่อมตรง กับระบบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ได้
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ถ้าจะใช้โอกาสในช่วงที่ผม ซึ่งผมก็ไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ได้นานเท่าไหร่หากท่านทำได้เร็ว นำเสนอมาก็ขอให้ความมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอบคุณอีกครั้งและต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งในวันนี้ หวังว่าถ่านไฟเก่ายังอยู่ รักกันบนพื้นฐานอยู่แล้วห่างกันออกไปบ้าง แต่จิตใจยังอยู่ด้วยกันเสมอ ผมเชื่อว่าท่านเข้าใจความผูกพันที่ผมมีกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี รักกันไม่มีวันหมดอายุเหมือนยา ฉะนั้นขอให้เรามั่นใจซึ่งกันและกันและเร่งสร้างสิ่งดีงามให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ใช่ทางอ้อม แต่เป็นในทางตรง คุณูปการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประชาชน ที่พวกเราต้องให้การบริการดูแล ให้เขามีความแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเต็มที่ เราเชื่อใจกันแล้วอย่างอื่นต้องถือเป็นเรื่องง่าย ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีอะไรที่ผมทำให้ได้ก็ยินดีจะทำรับใช้ด้วยความรวดเร็ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นายอนุทินลงจากเวที ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข และอสม. ได้เข้ามารุมล้อมนายอนุทิน ขอเซลฟี่ และมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ ขณะเดียวกันบางส่วนตะโกนให้ “นายกฯสู้ๆ”