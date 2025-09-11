กรมพัฒนาที่ดิน Kickoff ประกาศ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” สร้างต้นแบบ 12 จังหวัดนำร่อง

กรมพัฒนาที่ดิน Kickoff ประกาศ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” เดินหน้าสร้างต้นแบบขับเคลื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำ 12 จังหวัด นำร่องสู่การบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีเปิดงานประกาศ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปี 2568 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน หมอดินอาสา เกษตรกร เข้าร่วมกว่า 500 คน ในจัดงานครั้งนี้ได้ดำเนินการพร้อมกัน 12 จังหวัดพื้นที่นำร่อง ให้กับเกษตรกรนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ 10 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงาน 11 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom conference Meeting และ ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดินมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานภารกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี โดยเริ่มศึกษาวิจัยเรื่องดินครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ การสำรวจดินและการทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร รวมถึงช่วยในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในภาคเกษตรที่ยั่งยืน การจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการทั้งวิธีกลและวิธีพืชควบคู่กันไป รวมทั้งสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม แล้วนำมาวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำไปพร้อมกับการทำเกษตรกรรมและด้านอื่น ๆ ซึ่งเกิดการพัฒนาเป็นพื้นที่ดำเนินการของหมู่บ้าน เกิดเป็นต้นแบบ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” เป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้ท้องถิ่นได้ต่อยอดและพัฒนาต่อไป
“การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินในเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำ และสร้างความตระหนักให้เกษตรกรและประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมด้วย” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าว
ด้าน นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ ดินและที่ดิน จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทางการเกษตร ซึ่งดินในแต่ละพื้นที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุต้นกำเนิดตามสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และจากการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้พบดินมีข้อจำกัดหลายชนิด เช่น ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม ดินอินทรีย์ ดินทราย ดินตื้น ดินลูกรัง อีกทั้งดินบนพื้นที่สูงเกิดการชะล้างพังลาย ดินที่มีข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การปลูกพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตน้อยจึงจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานภารกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีนโยบายให้พัฒนาที่ดินในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดงานประกาศ “หมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปี 2568 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การบริหารจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักให้เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมตามศักยภาพดิน
ขณะที่ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความตระหนักให้เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน และเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้ท้องถิ่นได้ต่อยอดและพัฒนาด้านการการเกษตรต่อไป