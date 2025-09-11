จากนโยบายผิดพลาดสู่ทางออก! “อัครแสนคีรี” ดัน พ.ร.บ.ยกเว้นคดีป่าไม้ คืนความชอบธรรมให้ชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า - อุทยาน

วันนี้( 11 ก.ย.)ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจาณาวาระร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านป่าไม้และที่ดิน พ.ศ. .... โดย นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวอภิปรายปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องที่ดินและป่าไม้เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน และถือเป็นรากเหง้าของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การตรากฎหมายฉบับนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน
นายอัครแสนคีรี กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะตำบลท่าหินโงม และตำบลท่ามะไฟหวาน มีประชาชนหลายรายได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ 64 และ 66/2557 แม้ชาวบ้านจะมีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 แล้วก็ตาม แต่ต่อมาเมื่อมีการปักหมุดเขตอุทยานตาดโตน ทับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ทำให้หลายครอบครัวถูกดำเนินคดี สูญเสียรายได้ บางรายถึงขั้นถูกจำคุก
“ปัจจุบันมีบ้านเรือนจำนวนมากถูกหมุดเขตอุทยานปักทับที่ดิน บางหลังคาเรือนถึงขั้นมีหมุดปักผ่ากลางบ้าน ทั้งที่ราษฎรมีสิทธิ์ซึ่งรัฐรับรองไว้แล้ว” นายอัครแสนคีรี กล่าว พร้อมย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่การเปิดช่องให้บุกรุกป่าเพิ่ม แต่เป็นการแก้ไขความผิดพลาดเชิงนโยบายที่รัฐเป็นผู้ก่อขึ้น“นายอัครแสนคีรี กล่าว
นายอัครแสนคีรี กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็น “กฎหมายแห่งความเป็นธรรม” ที่จะยกเว้นความผิดทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้ประชาชนที่ทำกินโดยสุจริตกลับคืนสู่ความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ
“การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นสัญญาณสำคัญว่ารัฐสภาพร้อมคืนความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เป็นธรรม” สส.ชัยภูมิ กล่าวย้ำ