ภาคปชช.ล่าชื่อถอดถอน "ทรงศัก" ผู้ตรวจฯ ผิดจริยธรรมร้ายแรง อ้างเคยวินิจฉัยรับรอง "แม้ว" พักชั้น 14

คดีชั้น 14 พ่นพิษอีก ภาคปชช.โพสต์ล่าชื่อปชช.ยื่นถอดถอน "ทรงศัก สายเชื้อ" ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฐานกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง อ้างเคยวินิจฉัยรับรอง "ทักษิณ" เข้าพักชั้น 14
วันนี้(11ก.ย.) นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการยื่นถอดถอนนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินฐานกระทำความผิดจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีนายทรงศัก เคยมีคำวินิจฉัยรับรองนายทักษิณ ชินวัตร ในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการแพทยสภาฯ ได้มีมติว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่านาย ทักษิณ ชินวัตร ป่วยวิกฤตจริง และได้ลงโทษแพทย์ 3 ราย ในประเด็นการให้ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ตรงหลักฐานความเป็นจริง
"ดิฉันจึงได้ยื่นโต้แย้งคำวินิจฉัยของนายทรงศัก ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อทบทวนคำวินิจฉัยโดยได้อ้างอิงมติแพทยสภาฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่นายทรงศัก ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า ดิฉันมิใช่ผู้เสียหาย มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ จึงยืนยันคำวินิจฉัยเดิมและยุติไม่รับเรื่องที่ดิฉันยื่นเรื่องโต้แย้ง จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2568 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำสั่งถึงที่สุดว่าให้นำตัวนายทักษิณ ชินวัตร กลับเข้าเรือนจำโดยให้จำคุก 1 ปี ตามพระบรมราชโองการ เนื่องจากการนำตัวนายทักษิณไปรักษาตัวนอกเรือนจำนั้น มิได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ตัวผู้ต้องขังไปรักษา นอกจากนี้นายทักษิณทราบว่าตนมิได้ป่วยฉุกเฉินมีเพียงโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกได้โดยไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ คำวินิจฉัยของนายทรงศัก ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงขัดกับคำสั่งของศาลฎีกาฯ "
นางวิรังรอง ระบุด้วยว่า ที่ขอยื่นถอดถอนนายทรงศัก เนื่องจากได้กระทำความผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระอย่างร้ายแรง ในหมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้อ5 ข้อ 7 ข้อ 8 หมวด 2
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ11ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 17 หมวด 3 จริยธรรมทั่วไปข้อ 21
ทั้งการที่นายทรงศักไม่ได้คำนึงถึงพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นายทักษิณ เหลือโทษจำคุกเพียง 1 ปี ทั้งที่นายทรงศักมีอำนาจไต่สวนการบังคับโทษจำคุกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับละเลย มิได้แสวงหาข้อเท็จจริง หรือพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน หรือศึกษาและวินิจฉัยพยานหลักฐานทางการแพทย์แต่อย่างใด การไม่กล้าหาญพอที่จะวินิจฉัยเรื่องนายทักษิณ น่าจะเป็นเพราะเรื่องประโยชน์ส่วนตน
การที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินไปตรวจชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจได้พบกับนายทักษิณ โดยมิได้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ทำให้เข้าใจว่านายทักษิณคงป่วยวิกฤติจริง จึงต้องถือว่ามีพฤติกรรมสนับสนุนหรือสมรู้ร่วมคิดยินยอมช่วยเหลือให้นายทักษิณไม่ต้องติดคุก
"เนื่องจากนายทักษิณ เป็นผู้มีอิทธิพล ต้องโทษคดีทุจริตและคอร์รัปชัน เคยมีข่าวเรื่องถุงขนมในศาล การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกล้ารับรองนายทักษิณตลอดมา ทำให้สงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตว่าอาจจะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเพื่อความโปร่งใสสง่างามของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปตรวจชั้น ๑๔ ซึ่งควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะลงพื้นที่แสวงหาข้อมูลเรื่องสำคัญ การได้พบตัวนายทักษิณตัวเป็น ๆ ก็ควรประเมินได้ว่าป่วยวิกฤตหรือไม่ จึงควรตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดว่าอาจมีความเชื่อมโยงถึงกันและกันหรือไม่"
นางวิรังรอง ระบุด้วยว่านายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน กำลังจะหมดหมดวาระในวันที่ 14ต.ค. ตุลา 68 ซึ่งจะต้องมีการเลือกประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่จากผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง 3คนในเวลาอันใกล้นี้ สำหรับนายทรงศัก จะครบวาระในอีก 4 ปีข้างหน้า และเป็น ๑ ในผู้มีสิธิได้รับเลือกเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนต่อไป ถ้าได้รับเลือก ก็จะอยู่ในตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 4 ปี ส่วนตัวเห็นว่า ตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรต้องคัดสรรคนที่ไม่มีมลทิน เป็นคนดี มีความสง่างาม กล่าวคือมีความสุจริตและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีความกล้าหาญที่จะกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติผิดมิชอบ ไม่เกรงกลัวหรือเกรงใจอำนาจหรืออิทธิพลนักการเมือง ถ้าหาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นนี้ไม่ได้ ก็ควรยุบสำนักงานนี้ไปให้สิ้นซากไม่ต้องมี และจากข้อมูลที่ตนทราบและได้กล่าวไว้ ทำให้คิดว่านายทรงศัก มิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ไม่โปร่งใส และตรวจสอบไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่คํานึงถึง ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม การที่นายทักษิณ ไม่ได้จำคุกตามพระบรมราชโองการ ถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แม้ศาลฎีกาฯ ก็ยังให้ความสำคัญกล่าวถึงพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้เหลือโทษจำคุกแค่ 1ปี เมื่อนายทรงศัก มีคำวินิจฉัยผิดพลาดขัดกับศาลฎีกาฯ และไม่รับผิดชอบโดยไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งจึงเห็นควรขอเสียงสนับสนุน จากประชาชนที่เห็นด้วยกับตน เพื่อดจะได้ยื่นเรื่องถอดถอนนายทรงศัก สายเชื้อ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ในฐานความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต่อไป
วิรังรอง ขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุนการถอดถอน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีวินิจฉัยรับรองชั้น14 ป่วยทิพย์ โกงคุก https://forms.gle/6sq125xkqc3fSrRy6
