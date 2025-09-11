“สมศักดิ์” ฝากสานต่อ 5 ภารกิจใหญ่ สร้างรากฐานสาธารณสุข ขอบคุณ 500 วันแห่งความร่วมมือ

“สมศักดิ์” ขอบคุณบุคลากรสธ. กว่า 500 วัน แห่งความร่วมมือและมิตรภาพฝากสานต่อ 5 ภารกิจสำคัญ ย้ำร่วมกันดูแล “บ้านสาธารณสุข” ให้แข็งแกร่ง เป็นที่พึ่งของปชช.อย่างยั่งยืน
วันนี้( 11 ก.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2568 พร้อมบรรยายพิเศษ ว่า ตลอดกว่า 500 วันในการดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรอย่างดียิ่ง ทำให้ระบบสุขภาพมีพัฒนาการก้าวหน้า และอยากฝากแนวทาง 5 มิติสำคัญเพื่อสานต่อ ได้แก่ (1) “นับคาร์บ” ที่คนไทยกว่า 42 ล้านคนเรียนรู้แล้ว และช่วยลดการใช้ยา ลดภาระงบประมาณได้กว่า 820 ล้านบาท (2) ดิจิทัลเฮลท์ ผลักดัน Telemedicine และระบบข้อมูลสุขภาพกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (3) นโยบายเชิงโครงสร้าง เช่น การใช้ Biometric แรงงานต่างด้าว, การบูรณาการกรมการแพทย์-กรมสุขภาพจิต และการร่วมมือกับหน่วยงานสุขภาพอื่น ๆ (4) การบริหารจัดการ ส่งเสริม PPP การลงทุนร่วม และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย และ (5) เศรษฐกิจสุขภาพ ผลักดันพืชเศรษฐกิจ เช่น กระท่อม กัญชาทางการแพทย์ สมุนไพรไทย รวมถึงการแพทย์ขั้นสูง (ATMP) และนวัตกรรมสุขภาพ
“นี่คือทั้งหมดของแนวทางที่ผมอยากฝากไว้ในมือของพวกท่านทุกคน ต้องขอขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ช่วยกับคิดและวางแผนสิ่งนี้ร่วมกัน นำโดยนพ.สมฤกษ์ รองอธิบดี สสจ. และผู้อำนวยการ รวมกว่า 50 ชีวิต ทำงานตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ก็หวังว่า นอกจากช่วยกันคิดแล้ว ก็ช่วยกันทำต่อด้วย ท้ายสุดนี้… 500 กว่าวันที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขอย่างยิ่ง รู้สึกอยากมาทำงานทุกวัน เพราะได้ร่วมงานกับคนเก่ง คนดี และคนที่ทุ่มเทหัวใจเพื่อประชาชน ขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับความร่วมมือ การสนับสนุน และมิตรภาพที่ทุกท่านมอบให้ตลอดมา ผมจะเก็บความทรงจำอันล้ำค่าเหล่านี้ไว้เสมอ ผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ให้แข็งแกร่งและเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไป”นายสมศักดิ์กล่าว
ในช่วงท้าย นายสมศักดิ์ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร พร้อมรับดอกไม้จากเจ้าหน้าที่ที่นำมามอบเป็นกำลังใจอย่างอบอุ่น