รวบคาโต๊ะทำงาน! ป.ป.ช.ผนึกกำลังตร.บุกจับผอ.กองช่าง เทศบาลหลักหก รับสินบนถมดิน-สร้างตึก

ป.ป.ช.ผนึกกำลังตร.บุกจับผอ.กองช่าง เทศบาลหลักหก คาโต๊ะทำงาน! เรียกรับสินบนแลกใบอนุญาตถมดิน-สร้างตึก 8 ชั้น
วันนี้ (11 ก.ย.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ อรรฆอร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 นางสาวอภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายธนิต สุวรรณากาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายธีรเดช พวงเงิน หัวหน้างานสืบสวนคดีทุจริตภาค 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.นัฏฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ชุดสืบสวน กก.2 สส.ภ.1 วางแผนเข้าจับกุมนายวีระเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพฤติการณ์เรียกร้องเงิน จากผู้ขออนุญาตถมดินและขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องขออนุญาตถมดินพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน และขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักสูง 8 ชั้น ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเรื่องการขออนุญาตดังกล่าวเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตได้เรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตถมดินพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน จำนวนเงินไร่ละ 10,000 บาท และค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักสูง 8 ชั้น เป็นเงิน 400,000 บาท ผู้เสียหายเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง จึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้เสียหายได้ไปพบผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก อีกครั้ง เพื่อติดตามเรื่องขออนุญาตถมดินว่ามีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก แจ้งว่าการออกใบอนุญาตถมดินมีค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบของทางราชการ ราคาไร่ละ 10,000 บาท และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น มีค่าใช้จ่าย 400,000 บาท หากผู้เสียหายยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ก็สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตได้ทันที และจะดำเนินการเสนอเรื่องการออกใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก เพื่อให้ออกใบอนุญาตโดยเร็ว เพราะได้ประสานกันไว้เบื้องต้นแล้ว และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้เสียหายได้เดินทางไปพบผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก เพื่อสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากที่ดินแปลงที่ขออนุญาตถมดินมีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน ผู้อำนวยการกองช่างแจ้งว่าคิดค่าใช้จ่ายเพียง 4 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ส่วนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น มีค่าใช้จ่าย 400,000 บาท ลดลงได้ 50,000 บาท คงเหลือ 350,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 390,000 บาท และให้จ่ายเป็นเงินสดในวันที่มารับใบอนุญาตถมดิน และเรื่องการก่อสร้างอาคารหอพัก จำนวน 350,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกให้จ่ายในวันยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอพัก จำนวน 150,000 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท จ่ายในวันรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดยนัดหมายผู้เสียหายให้ไปจ่ายเงินในวันที่ 11 กันยายน 2568
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อวางแผนเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด โดยผู้เสียหายได้มอบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 190 ฉบับ เป็นเงินจำนวน 190,000 บาทให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้ออกหมายค้นห้องทำงานของผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก และเมื่อถึงเวลานัดหมายผู้เสียหายจึงไปพบผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ณ ห้องทำงาน เพื่อนำเงินสดจำนวน 190,000 บาท ซึ่งมีการถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐานแล้ว ไปมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ไว้โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เมื่อผู้เสียหายมอบเงินจำนวน 190,000 บาท ให้ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 จึงนำหมายค้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าตรวจค้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก พบเงินสดของกลางอยู่ที่พื้นใต้ลิ้นชักใต้โต๊ะทำงานฝั่งซ้ายของโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก จากการตรวจสอบเงินสดของกลางพบว่ามีหมายเลขตรงกับสำเนาธนบัตรที่ถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน จึงจับกุมผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 149 และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 172 และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 173 และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อควบคุมตัว ซึ่งพนักงานสอบสวนจะแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจภายในสามสิบวัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 ต่อไป