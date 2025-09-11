"แสวง" โต้ "ภูมิธรรม" คนบุรีรัมย์ไม่ช่วยกันเอง ลุยฮั้วสว.จ่อส่งคณะอนุกก.ชี้ขาด 16 ก.ย. ไร้อำนาจสอบตั้งรมว.ยธ.

เลขาฯกกต. โต้ "ภูมิธรรม" ยันคนบุรีรัมย์ไม่ช่วยเหลือกันเอง เดินหน้าคดีฮั้ว สว.จ่อส่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 16 ก.ย.นี้ บอกว่าที่ รมว.ยุติธรรมโยง สว. ไม่ได้อยู่ในอำนาจตรวจสอบ กกต.
วันนี้ (11ก.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงความคืบหน้าสำนวนคดีฮั้วสว. หลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 27 ขึ้นมา ว่า หากมีการพิจารณาในสำนวนแล้วเจอกลุ่มการกระทำผิดอื่นอีก โดยที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนใดสำนวนหนึ่งเลย อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีความปรากฏขึ้นมาใหม่ ส่วนเรื่องที่สอบไปก่อนหน้านี้ มีการแยกเป็นสำนวน โดยเรื่องการเลือกสว. มีร้องเข้ามากว่า 500 เรื่อง ซึ่งพิจารณาเกือบจะหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นพิจารณาของสำนักงาน จะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ 16 กันยายนนี้ เมื่อเทียบกับสำนวนอื่น หากพบการกระทำผิดอื่นอีกก็สามารถ ตั้งเป็นความปรากฏขึ้นได้อีก
ส่วนผู้ที่กระทำผิด พบว่าเป็นผู้กระทำผิดกลุ่มเดิมแต่ขยายฐานความผิดใหม่ เนื่องจากตอนที่ร้อง ร้องเป็นฐานความผิดอื่น แต่เมื่อสอบแล้วพบว่ามีมูลและการกระทำผิดอย่างอื่นด้วย
นายแสวง ยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 27 ขึ้นมา ไม่เกี่ยวกับการยื้อเวลาเพื่อช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนก่อน สำนวนเดิมก็ว่ากันไปตามกรอบเวลา ตามขั้นตอน ทั้งนี้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี แอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พาดพิงว่าตนเองเป็นคนบุรีรัมย์ อาจจะช่วยเหลือคนบุรีรัมย์ด้วยกันนั้น ตนเป็นคนบุรีรัมย์ ขอไม่พูดถึงคนอื่น ขอดูแลเฉพาะงานตัวเองว่าไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย ความยุติธรรมมีองค์ประกอบ 3-4 เรื่อง ได้แก่ขั้นตอน เวลา การได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ เวลาพิจารณาแล้วคำนึงทุกเรื่อง
เมื่อถามถึงการที่รัฐบาลใหม่ จะแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสว.คนหนึ่ง กกต. จะมีบทบาทเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้อยู่ในอำนาจเรา เราตรวจสอบการกระทำที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือมีความเห็นให้สส.พ้นจากตำแหน่ง ยืนยันว่าแม้จะมีหลักฐานว่ามีความสนิทก่อนจะมาเป็นสว. ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกกต.