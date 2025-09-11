“ภาคภูมิ”วอน รบ.หาทางเพิ่มราคาข้าวโพด แก้ไขปัญหาการค้าชายแดนตาก โพยก๊วนโอนเงิน และตรวจสอบเหตุไฟฟ้าช็อตชีวิตพ่อลูกเสียชีวิต

วันนี้( 11 ก.ย.)ที่อาคารรัฐสภา นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่าขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ผลักดันนโยบายด้านราคาข้าวโพด แม้จะไม่สูงมาก แต่ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ยังพออยู่ได้ “จากเดิมราคาที่ 3 บาท ปัจจุบันในจังหวัดตากขายได้ที่กิโลกรัมละ 4.50 บาท ถือว่าดีขึ้น แต่ในอนาคตอยากให้ภาครัฐดูแลราคาที่มั่นคงและสูงกว่านี้” นายภาคภูมิ กล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวว่าปัญหาการค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก หลังสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาแห่งที่ 2 ปิดมาเกือบ 3 เดือน ส่งผลให้รถบรรทุกสินค้ากว่า 1,000 คันติดค้างอยู่บริเวณด่าน บางคันรอระบายสินค้านานเกือบ 1 เดือน “พ่อค้าและประชาชนเดือดร้อนมาก อยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจากับเมียนมาเพื่อหาข้อยุติเปิด–ปิดด่านโดยเร็ว” นายภาคภูมิ กล่าว
อีกประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาการโอนเงินผ่านระบบ “โพยก๊วน” ซึ่งยังคงมีการใช้แพร่หลายตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา เวียดนาม หรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ธุรกรรมการเงินไม่สามารถตรวจสอบที่มาได้ และผู้ประกอบการจำนวนมากถูกอายัดบัญชี “อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลกระทบทั้งด้านดีและเสีย หากจะดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจสุจริตได้รับผลกระทบ” นายภาคภูมิ กล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวถึงเหตุการณ์สลดที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา พ่อลูกสองคนเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าช็อตหลังเสาไฟฟ้าล้มจนสายไฟขาด ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียน “สิ่งที่น่าเสียใจยิ่งกว่าคือ ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นระบบที่กรมพลังงานทดแทนสร้างไว้กว่า 8 ปี แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องไปพ่วงสายไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาใช้ในสำนักงาน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยมีโอกาสใช้ไฟฟ้าเลย”
“ผมจึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และไม่เกิดเหตุสลดใจซ้ำรอยอีก สำคัญกว่านั้น การเยียวยาครอบครัว ผู้เสียชีวิต ควรเร่งดำเนินการโดยไวและ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ” นายภาคภูมิ กล่าวทิ้งท้าย