“ปกรณ์“ลั่น ปัญหาฟื้นฟูแม่ฮ่องสอนหลังพายุเข้า หลายเรื่องเกินกำลังท้องถิ่น ขอสนับสนุนกำลังคนและเครื่องจักร เร่งซ่อมสะพาน ย้าย รพ.สต.เสี่ยงดินถล่ม ด่วน

วันนี้( 11 ก.ย.)ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม (กธ.)ได้กล่าวหารือปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ว่า ตนต้องขอบคุณมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า , นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน ที่ร่วมกันเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า ตนขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาที่มีการวางแผนช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างเป็นระบบ แต่ปัญหาหลายด้านยังเกินขีดความสามารถศักยภาพ และอำนาจของท้องที่ ท้องถิ่น ต้องอาศัยการสั่งการจากภาครัฐส่วนกลางเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน เช่น การขอสนับสนุนกำลังคนและเครื่องจักรจากต่างพื้นที่เพื่อเข้าไปเคลียร์พื้นที่บ้านเรือนที่เสียหาย รวมถึงการจัดหาพื้นที่ปลอดภัยใหม่สำหรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
“โครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย โดยเฉพาะสะพานบ้านแม่โกปี่ และสะพานบ้านห้วยโป่ง ซึ่งเชื่อมถนนสาย 108 และ 1095 เส้นทางหลักที่ใช้เชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปัจจุบันประชาชนยังคงต้องสัญจรผ่านสะพานชั่วคราวที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงขอให้เร่งหาพื้นที่ใหม่สำหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านแม่สุยยะ หมู่ 2 ตำบลห้วยผา เนื่องจากอาคารเดิมตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงดินถล่ม เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพักอาศัยได้ และประชาชนที่เข้ามารับบริการยังมีความกังวลต่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ นายปกรณ์ ได้ฝากข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน