“สะถิระ” ห่วงปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองสัตหีบ กระทบ EEC พื้นที่การท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจวอนรัฐเร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

วันนี้( 11 ก.ย.)ที่อาคารรัฐสภา นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่า ขณะนี้ประชาชนใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กำลังเผชิญปัญหาความเดือดร้อนหลายด้าน ซึ่งล้วนกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยมี 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไข
นายสะถิระ กล่าวว่า ปัญหาแรกคือปากคลองชุมชนประมงนาจอมเทียน ที่ถูกตะกอนทรายทับถมจนกีดขวางทางน้ำ ทำให้เรือประมงเข้า–ออกลำบาก รัฐต้องใช้งบประมาณขุดลอกซ้ำซากมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงอยากให้มีการจัดทำแผนแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชาวประมงในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
ปัญหาที่สอง คือ น้ำท่วมขังในโครงการการเคหะเอื้ออาทรนาจอมเทียน ที่มีอาคารสูงกว่า 96 ตึก มีผู้อยู่อาศัยกว่า 4,000–5,000 ครัวเรือน แต่ทุกฤดูฝนต้องเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซาก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน “ตรงนี้แม่ค้า พ่อค้า และคนทำงานรายวันได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขโดยเร็ว”
นายสะถิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาสุดท้าย คือ น้ำท่วมบริเวณปากทางเข้าวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงในช่วง 4–5 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม แต่หลังสร้างถนนกลับเกิดน้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกหนัก
“พื้นที่ตำบลนาจอมเทียนถือเป็นเขตอีอีซี ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากยังปล่อยให้มีปัญหาน้ำท่วมและโครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ จะกระทบต่อการสร้างรายได้ของประชาชนอย่างแน่นอน จึงอยากให้กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมโยธาธิการฯ ร่วมบูรณาการหาทางออกที่ยั่งยืน” นายสะถิระ กล่าวทิ้งท้าย