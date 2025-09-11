"โจ๊ก" ดิ้นต่อร้องป.ป.ช.ฟันตุลาการศาลปค.สูงสุดปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เป็นเพื่อนคู่ความแต่พิจารณาคดีเอง

"สุรเชษฐ์" เดินหน้าร้องป.ป.ช.ดำเนินคดีอาญาตุลาการศาลปค.สูงสุด ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่วางตัวเป็นกลางเป็นเพื่อนคู่ความ แต่กลับมาพิจารณาคดีเสียเอง ทำลายหลักประกัน ความเชื่อมั่น ศรัทธาในกระบวนการ
วันนี้( 11 ก.ย.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกล่าวหาและขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินคดีอาญากับนายอนุวัติ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจาก เนื่องจาก นายอนุวัติ เป็นเพื่อนเรียนหลักสูตร นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย หรือ นปธ. รุ่นที่ 12 ของศาลรัฐธรรมนูญ เดียวกับที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. แต่ไม่ถอนตัวจากการพิจารณาและมีความเห็นในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.117/2567 ที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดจริยธรรมตุลาการศาลปกครอง และยังผิดวินัยตามประกาศ ก.ศป. เรื่องวินัยแห่งการเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การมาร้อง ป.ป.ช.ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้กระบวนการยุติธรรมของศาลปกครองสูงสุด เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ยึดมั่น ถือมั่น ไว้วางใจ เป็นหลักประกันให้กับข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่ถูกกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาของตนเอง ที่เขาเหล่านั้นไม่ว่าจะยศมาก ยศน้อย แต่สามารถจับต้องความยุติธรรมจากสถานที่แห่งนี้ได้อย่างแท้จริง และจะต้องไม่ใช้คอนเนคชั่นที่ตนเองได้มาจากเรียนหลักสูตรต่างๆ มากระทำเพื่อพวกพ้อง
"นายอนุวัติ ทราบอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า ตนเองเป็นเพื่อนเรียนหลักสูตร ศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นเดียวกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง แทนที่จะถอนตัวออกจากการพิจารณาพิพากษาคดี แต่กลับใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เจตนาช่วยเหลือพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ โดยพิจารณาพิพากษาคดียกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ ตนในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย สูญเสียความยุติธรรม เสียโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ เสื่อมเสียชื่อเสียงต่ออนาคตหน้าที่ราชการ"