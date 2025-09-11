“ภูมิธรรม” โบ้ยถาม ปชช.หลังศาล รธน.ห้ามเลือก สสร.โดยตรง ถือว่า ปชน.โดนหลอกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่

“ภูมิธรรม” แนะต้องถามประชาชน น่าจะรู้ดี พรรคส้มโดนภูมิใจไทยหลอกทำ MOA หรือไม่ หลังศาล รธน.วินิจฉัยห้ามเลือก สสร.จากประชาชนโดยตรง ส่วน พท.ยังยืนยันพยายามแก้ไข รธน.ให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิม
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 11 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ให้มี สสร.จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งผิดจาก MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับพรรคประชาชน (ปชน.) ทำให้มองกันว่า พรรค ปชน.ถูกหลอกหรือไม่ ว่า เรื่องนี้คงต้องถามพี่น้องประชาชน น่าจะรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ในส่วนของพรรค พท.ยังยืนยังอยู่ในจุดที่ต้องพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้ได้ อย่างน้อยต้องดีกว่าเดิม เพราะตนรู้อยู่แล้วและพูดมาตลอด ตอนเป็นคณะกรรมการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรู้ว่ามันมีอุปสรรค มีข้อจำกัดเยอะ ไม่ได้จะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าเดิม