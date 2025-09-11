“ภูมิธรรม” เข้ากระทรวงวันสุดท้าย ยันมีอำนาจเซ็นเอกสารจนกว่า ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ

“ภูมิธรรม” เข้ากระทรวงมหาดไทยวันสุดท้าย ชี้มีอำนาจเซ็นเอกสารจนกว่า ครม.ใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่
วันนี้(11 ก.ย.68) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยว่า ตนมีอำนาจในการทำงานวันสุดท้ายจนกว่าจะพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี ก็ต่อเมื่อจะมีการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และ ครม.ชุดใหม่มีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งคณะ จากนั้นอำนาจก็จะหมดไป ซึ่งครม.ทั้งคณะจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ และเซ็นเอกสารได้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งตนมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาทำเรื่องอื่น แต่หากมีเรื่องที่ค้าง และเป็นปัญหาต่อประชาชน ตนก็จะทำ ซึ่งก็มีน้อยมาก ไม่ได้มีอะไร
โดยเมื่อวานนี้ก็มีการนำหนังสือไปให้ตนเซ็น คาดว่า สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการทำงาน โดยวันนี้ ตนคงมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเป็นวันสุดท้าย และหากหลังจากนี้มีเรื่องอะไร ก็สามารถนำเอกสารไปให้ตนเซ็นที่พรรคเพื่อไทยได้
ทั้งนี้ระหว่างเดินขึ้นห้องทำงานที่ชั้น 2 ของกระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรมได้หันมาส่งยิ้ม และโบกมือให้สื่อมวลชน เหมือนเป็นการอำลาด้วย