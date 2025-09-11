“ทนายเชาว์” จวก “แม้ว” โกงจนติดคุก-ติดคุกแล้วยังโกง ตรรกะวิบัติยกเป็น “วีรบุรุษ”

“เชาว์ มีขวด” ซัดแรง! “ทักษิณ” โกงจนติดคุก-ติดคุกแล้วยังโกง จวกตรรกะวิบัติยกเป็น “วีรบุรุษ” คือหลุมศพนิติรัฐ
วันนี้(11 กันยายน ) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Chao Meekhuad หัวข้อ “ทักษิณโกงจนติดคุก ติดคุกแล้วยังโกง” วิพากษ์กรณีที่ครอบครัวและลิ่วล้อของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พยายามสร้างกระแสยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษ” ทั้งที่ในความเป็นจริงคือผู้ต้องโทษคดีทุจริต
นายเชาว์ระบุว่า การที่นายทักษิณอ้างป่วยและใช้เตียงโรงพยาบาลตำรวจแทนห้องขังนานถึง 181 วัน เป็น “การจัดฉากป่วยทิพย์” จนศาลฎีกาต้องสั่งให้กลับไปชดใช้โทษจำคุก 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการ แต่แทนที่จะสำนึกผิด กลับถูกสร้างภาพให้เป็นฮีโร่ทางการเมือง ทั้งที่การโกง การหนี และการบิดเบือนโทษคือ “ตราบาป” ที่บ่อนทำลายหลักนิติรัฐ
“ยิ่งสังคมไทยยอมรับตรรกะแบบนี้มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ความถูกผิดไร้ค่า วันหนึ่งลูกหลานของเราจะเรียนรู้ว่า โกงได้ หนีได้ จัดฉากได้ ติดคุกแล้วยังมีคนปรบมือให้… ตรรกะวิบัติที่เรียกคนโกงว่าเป็น “ฮีโร่” คือหลุมศพของหลักนิติรัฐ ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเราจะกลายเป็น ‘ประเทศสารพัดโกง’ ที่วีรบุรุษคือคนผิด และผู้แพ้ที่แท้จริงคือประชาชนทั้งแผ่นดิน” นายเชาว์ระบุทิ้งท้าย