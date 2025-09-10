ภท.ลุยแก้รธน.ตามแนววินิจฉัยศาล “อนุทิน” ตั้ง “ไชยชนก” นำทีมศึกษาทำประชามติ

“ภูมิใจไทย” สตาร์ทแก้รัฐธรรมนูญ ตามแนววินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “อนุทิน” ตั้ง “ไชยชนก” นำทีมศึกษาทำประชามติ
วันที่ (10 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาการจัดทำประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 และคำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พรรคภูมิใจไทยจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการจัดทำประชามติถามความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็ว1.นายไชยชนก ชิดชอบ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 2. นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน 3. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นคณะทำงาน 4. นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นคณะทำงาน
5. นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ เป็นคณะทำงาน 6. นายธนิศร์ ศรีประเทศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ 1. ศึกษากระบวนการในการจัดทำประชามติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ประกอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มช่องทางที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
2. จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนในกระบวนการและยกร่างกรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. พิจารณายกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยรัฐสภา
4. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยพิจารณา โดยเร็ว 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่อาจแก้ไขได้ให้รายงานให้หัวหน้าพรรคทราบทันที