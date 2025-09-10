"อนุทิน" รอถกรัฐสภาหลังศาล รธน.ชี้ทำประชามติแก้ รธน. 2-3 ครั้งก่อน ย้ำเดินตามไทม์ไลน์รบ.

นายกฯ รอหารือสมาชิกรัฐสภาหลังศาลรัฐธรรมนูญระบุทำประชามติแก้รธน. 2 หรือ 3 ครั้ง ก่อน ยันทุกอย่างเดินตามไทม์ไลน์รัฐบาล
วันนี้ (10ก.ย.) เวลา15.35 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2 หรือ 3 ครั้งว่าจะต้องปรึกษาพรรคประชาชนก่อนหรือไม่ว่า ต้องปรึกษากับสมาชิกรัฐสภาว่ามีความเห็นอย่างไร ขะนี้ตนพึ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวจากข่าวศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่อ่านรายละเอียด ดังนั้นตนขออ่านรายละเอียดและสอบถามข้อมูลก่อน
เมื่อถามว่าระยะเวลา4 เดือนจะเป็นเงื่อนไขให้ยืดเวลาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จตามที่ตกลงไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน
เมื่อถามว่าในการประชุมครม.นัดแรกจะตั้งไข่เรื่องทำประชามติเลยหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ทุกอย่างมีไทม์ไลน์ของมันอยู่แล้ว