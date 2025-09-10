ภท.ต้อนรับพีมูฟเสนอนโยบายภาคปชช. 10 ด้าน ขอรบ.ใหม่ตั้งกลไกติดตามปัญหาต่อเนื่อง

"สิริพงศ์" ต้อนรับ กลุ่มพีมูฟ เสนอนโยบายภาคประชาชน 10 ด้าน ขอรัฐบาลใหม่ตั้งกลไกติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง
วันที่ (10 ก.ย.2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้อนรับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ นำโดยนายธีรเนตร ไชยสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารพีมูฟ ที่มาเสนอนโยบายภาคประชาชน 10 ด้านประกอบด้วย สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติ การคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิและสถานะบุคคล รัฐสวัสดิการ และที่อยู่อาศัย ที่เคยเสนอไว้กับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และมีมติครม.รองรับไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งขอให้ประสานงานไปยังหน่วยงานและคณะทำงานที่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ต่อเนื่อง และขอให้มีกลไกคณะทำงานในการติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและประชาชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กลุ่มพีมูฟได้นำเสนอนโยบายภาคประชาชน เช่น ที่ดินทำกิน สวัสดิการสำหรับเด็ก ผู้พิการ และคนชรา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล ทำให้กังวลว่าแนวนโยบายเหล่านี้อาจไม่ได้รับการสานต่อ โดยมีการพูดคุยกันว่า รัฐบาลมีเวลาทำงานเพียง 4 เดือน การพูดคุยจึงต้องเน้นเพื่อหาทางออกของปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกลุ่มพีมูฟจะไปรวบรวมปัญหามามอบให้ และจะเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป
"ถ้ามีอะไรขอให้มีเริ่มต้นจากการพูคุยกันก่อน และเราจะแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด เวลาเจรจาก็ต้องมีการพูดถึงเหตุและผล ข้อจํากัดต่างๆ ว่ารับกันได้มากน้อยเท่าไหร่" รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว