“ภูมิธรรม” ไม่รู้เพจดังแฉคนใกล้ชิด “อิ๊งค์” เอี่ยวรับงานรัฐ ยืนยันพร้อมถูกตรวจสอบ

“ภูมิธรรม” ไม่รู้ เพจ CSI LA กล่าวหาคนใกล้ชิด “อิ๊งค์” เกี่ยวข้องกับการรับงานจากหน่วยงานรัฐบาล ยืนยันพร้อมถูกตรวจสอบ
วันนี้ (10 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่เพจ CSI LA ออกมาเปิดเผยกรณีบุคคลใกล้ชิด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมใหญ่ให้กับหน่วยงานรัฐ ว่า เรื่องนี้พูดได้ยากว่า จะมีใครใกล้ตัวขนาดไหน และดำเนินการอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินการ แต่ส่วนตัวเห็นว่า จะสามารถแจ้งได้อย่างชัดเจน ก็ต่อเมื่อเกิดความชัดเจนแล้ว จะยืนยันว่า นักการเมืองพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ