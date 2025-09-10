”เชาวฤทธิ์“ห่วงน้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งน่าน วอน กรมโยธาฯ เร่ง สร้างเขื่อนป้องกัน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยือนเมืองน่าน หลังฟื้นฟูจากน้ำท่วมแล้ว

วันนี้(10 ก.ย.)นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากนายพล ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กรณีพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ได้รับผลกระทบจากพายุวิภา ทำให้เกิดน้ำท่วมทุกหมู่บ้าน รวมถึงปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก
นายเชาวฤทธิ์ ระบุว่า มีพื้นที่เสียหายหลัก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลเมืองจัง และหมู่ 9 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองน่าน จึงขอเรียกร้องไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ช่วยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยเร็ว
นอกจากนี้ นายเชาวฤทธิ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้จังหวัดน่านได้ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนกลับคืนสู่ภาวะปกติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่ง จ.น่านยังคงเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ วิถีชุมชนที่อบอุ่น และวัดวาอารามเก่าแก่คู่เมือง พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองน่านด้วยตัวเอง