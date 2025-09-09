"โจ๊ก" ดิ้นต่อร้องสอบ "อนุวัติ" ปธ.แผนกคดีละเมิดฯ ศาลปค.สูงสุด ชี้เรียนหลักสูตรรุ่นเดียวผบ.ตร.แต่ไม่ถอนตัวคดี

อดีตบิ๊กตร. ดิ้นอีกร้องปธ.ศาลปค.สูงสุด จี้สอบวินัย-จริยธรรม "อนุวัติ ธาราแสวง " ปธ.แผนกคดีละเมิดฯ ศาลปค.สูงสุด อ้างเรียนหลักสูตรศาลรธน.รุ่นเดียวกับ ผบ.ตร. แต่กลับยังนั่งพิจารณาคดี ไม่ถอนตัว ทำขัดต่อกม.เอง
วันนี้( 9 ก.ย.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. เดินทางยื่นคำร้องถึงนายประสิทธิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายอนุวัติ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด เพื่อเรียกร้องให้นายอนุวัติ ธาราแสวง ปฏิบัติตามจริยธรรมตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยการถอนตัวจากการพิจารณาและมีความเห็นในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.117/2567 ที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ และ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ มีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อน และขอให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดำเนินการทางวินัยกับอนุวัติ ในข้อหากระทำการผิดวินัยและฝ่าฝืนจริยธรรมตุลาการศาลปกครอง เพราะขาดความเป็นกลางไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ในหนังสือร้องเรียนของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ อ้างว่า มีหลักฐานพบว่า นายอนุวัติ ธาราแสวง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวเรียนหลักสูตร นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย หรือ นปธ. รุ่นที่ 12 ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร.กำลังศึกษาอยู่ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.2567 และยังเป็นช่วงที่ ผบ.ตร.มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อน และมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความเห็นร่างพิจารณาคดี ตีความให้คุณให้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้การพิจารณาร่างคำพิพากษามีความไม่เป็นกลาง ซึ่งเป็นการกระทำผิดจริยธรรมตุลาการศาลปกครอง ที่บัญญัติว่า ตุลาการศาลปกครองพึงถอนตัวจากการพิจารณาและพิพากษาคดีเมื่อมีเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้านได้ตามกฎหมาย หรือ เมื่อมีเหตุประการอื่นที่เกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองให้การพิจารณาคดีนั้นเสียความยุติธรรม และยังเป็นการกระทำผิดวินัยตามประกาศ ก.ศป. เรื่องวินัยแห่งการเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
"ความเป็นเพื่อน และความสนิทสนม ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้และผบ.ตร.ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องในคดี อาจทำให้การทำหน้าที่ ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ ไม่เกิดความเป็นกลาง และขาดความสุจริตในการพิจารณาสำนวน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวผมเอง ซึ่งเป็นผู้ร้อง แต่ท่านกลับเพิกเฉย ไม่ขอถอนตัวจากคดี ทั้งที่เรื่องนี้ เป็นเรื่องของจริยธรรมและวินัยของข้าราชกาาตุลาการศาลปกครอง วันนี้จึงเดินทางมายื่นข้อร้องเรียน ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดค้านการ ปฎิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ ขอให้ ดำเนินการทางจริยธรรม และสอบวินัย กับตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ด้วย"