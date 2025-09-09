"บิ๊กเล็ก" มาตามนัดโผล่ภท.พบ "นายกฯหนู" คุยกรอบงานคุมกลาโหม สัดส่วนคนนอก

“พล.อ.ณัฐพล” มาตามนัด เข้าพรรคภูมิใจไทยพบ “อนุทิน” คุยกรอบงานหลังโผอนุทิน 1 ชื่อผงาดนั่ง ”เจ้ากระทรวงปืนใหญ่“
วันนี้ (9ก.ย.) 13.59 น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงกรอบแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา
ภายหลังที่ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวปรากฎชื่อในโผอนุทิน 1 นั่ง ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม“ ในสัดส่วนคนนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ