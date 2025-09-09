“นฤมล” ผลักดันโมเดลสหกรณ์กลาง สกสค.รวมหนี้ครูทั่ว ปท.กว่า 1.4 ล้านล้านบาท การันตีดอกเบี้ยต่ำ สกัดสร้างหนี้ใหม่ ย้ำ ภารกิจเร่งด่วนเพื่อคุณภาพชีวิตครู
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครบรอบ 22 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นายสุชาติ กลัดสุข และนางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับเลขาธิการ สกสค. ถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหนี้รวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รัฐบาลจึงเตรียมเดินหน้า “โมเดลสหกรณ์กลาง สกสค.” เพื่อรวมหนี้ครูจากสหกรณ์ต่าง ๆ มาอยู่ภายใต้ระบบเดียว การันตีอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมกำหนดเงื่อนไขว่าครูจะต้องไม่ก่อหนี้ใหม่จากสถาบันการเงินเพิ่มเติม
“ขณะนี้โมเดลสหกรณ์กลาง สกสค. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการและจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็ว ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครูทั้งประเทศ ส่วนสวัสดิการด้านอื่น ๆ ทราบว่าสกสค.กำลังดำเนินการดูแลทั้งครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และครูเกษียณอย่างเต็มที่” ศ.ดร.นฤมล กล่าว